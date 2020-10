Burgdorf

Mehr als 25 Jahre hat Manfred Rehberg in den damaligen Landkreiszeitungen von HAZ und NP als freier Mitarbeiter vom Fußballgeschehen im Altkreis Burgdorf berichtet. Sein Kürzel „re“ war fast allen Trainern, Spielern und Zuschauern ein Begriff – von Uetze bis Haimar, von Burgdorf bis Langenhagen. Jahre später, als er die Fußballberichterstattung in jüngere Hände abgegeben hatte, veröffentlichte er regelmäßig Bilder von seiner zweiten großen Leidenschaft – der Eisenbahn. Zum Beispiel, wenn eine ehrwürdige Lokomotive vom Lehrter Bahnhof zu einer Sonderfahrt aufbrach. Vergangene Woche ist Rehberg im Alter von 86 Jahren plötzlich und unerwartet in seinem Haus in Burgdorf verstorben.

Bekannt war Rehberg nicht nur als Berichterstatter auf den Fußballplätzen, sondern anfänglich auch als Schiedsrichter und Vereinsfunktionär. Den Steller SV – heute SSV Kirchhorst – führte er als Vorsitzender. Im Vorstandsteam der TSV Burgdorf erlebte er die goldenen Fußballjahre mit dem Niedersachsen-Pokalsieg 1973.

Anzeige

Manfred Rehberg berichtet aus der Telefonzelle

Für die Landkreiszeitung berichtete er von fast allen Vereinen und Klassen, mit besonderer Leidenschaft vor allem über die Verbandsligajahre des TSV Friesen Hänigsen. Da fuhr er auswärts sogar nach Esens in Ostfriesland mit, suchte sich nach dem Abpfiff eine Telefonzelle und gab den Spielbericht durch – neben dem Hörer die Markstücke säuberlich gestapelt. Auch über das DFB-Pokalspiel der Friesen gegen Bayern München (0:8) vor 16.000 Zuschauern berichtete er.

Gemeinsam mit Heinz Koschelski und Horst Deutschmann telefonierte Manfred Rehberg jeden Sonntag im Redaktionsbüro am Wächterstieg die Torschützen und Ergebnisse ab. Oft half Ehefrau Christa, sonst wäre die Arbeit nicht zu schaffen gewesen. Was der Klubwirt oder Trainer am Telefon erzählte, stand am nächsten Tag in der Zeitung. Hatten diese beim Torschützen oder Ergebnis geflunkert, stand es auch drin.

Leidenschaft für den Fußball an Kinder weitergegeben

Die Leidenschaft für den Fußball gab Manfred Rehberg an seine Kinder weiter. Tochter Kathrin spielte sich über den Heeßeler SV in die Frauen-Bundesliga, wo sie im Trikot von Fortuna Sachsenroß und des VfL Wolfsburg auflief. Sein Sohn Heiko kickte in der Jugend von Hannover 96 und teilte früh die Begeisterung seines Vaters für die Sportberichterstattung. Er war zwei Jahrzehnte lang Chef der HAZ-Sportredaktion, seit drei Jahren leitet er die 96-Medienabteilung.

Mit dem heutigen Amateurfußball konnte Manfred Rehberg nicht mehr viel anfangen. Nur wenn in Heeßel eine Fußballschule stattfand, machte er sich mit Hund und Fahrrad auf den Weg zum Zuschauen. Am Dienstag, 27. Oktober, ist Manfred Rehberg im engsten Familienkreis in Braunschweig-Schapen beigesetzt worden.

Von Christian Purbs