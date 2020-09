Gerade in schweren Zeiten hält man zu seinem Verein: Das erlebt der SV Ramlingen-Ehlershausen (RSE) aktuell ganz deutlich. In der Corona-Krise erfährt der Fußballverein aus den Burgdorfer Ortsteilen große Solidarität von Sponsoren und Mitgliedern. Er dankt es mit zwei Siegen in zwei Spielen.