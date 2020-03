Spender geben weitere 6500 Euro für Gutscheinaktion

Burgdorf

Ahmet Kuyucu freut sich, dass sein Beispiel Schule macht. Der Unternehmer, der vergangene Woche für eine von der Helfer-Gruppe „ Burgdorf hilft!“ gemeinsam mit verschiedenen Hilfsorganisationen aufgezogene Gutscheinaktion zugunsten bedürftiger Menschen 3200 Euro locker machte, hat inzwischen solvente Mitstreiter inspiriert, es ihm gleich zu tun. Über das Wochenende habe er von sechs weiteren Spendern Zusagen in Höhe von 6500 Euro erhalten, gab Kuyucu am Montag bekannt.

Noch am Freitag, als die HAZ über seine Spende und die Gutscheinaktion berichtete, habe sich der Pflegeunternehmer Gaurav Garg bei ihm gemeldet und ebenfalls einen namhaften Betrag in Aussicht gestellt. Später hätten sich weitere Spender gemeldet. Einer, der anonym bleiben wollte, sagte 1000 Euro zu, vier weitere Geber avisierten Beträge von 20 bis 100 Euro. „Ich habe das Geld noch nicht, allerdings mündliche Zusagen. Das ist schon eine erstaunliche und sehr erfreuliche Resonanz“, sagt Kuyucu, der sich über die Reaktion auf seinen Solidaritäts-Appell freut.

Ab sofort gibt es auch Lebensmittelgutscheine

Umgehend suchte Kuyucu das Gespräch mit dem Burgdorfer Einzelhandelsunternehmen Cramer. Mit dessen Chef Sebastian Cramer verabredete er, dass ab sofort 330 Gutscheine für Lebensmittel in den E-Centern der Wilhelm Cramer GmbH eingelöst werden können. Auch Cramer selbst wolle sich mit einer Spende beteiligen.

Nach wie vor könnten sich weitere Spender bei ihm melden, so Kuyucu. Geber könnten gern auch Wünsche anmelden, welche Unternehmen sie mit Ihrer Spende unterstützen wollten. Rabea Martens, die die Helfer-Gruppe „ Burgdorf hilft!“ ins Leben gerufen hat, werde die Gutscheinausgabe an Bedürftige mit Unterstützung von Burgdorfer Tafel, Diakonieverband, Caritas, Nachbarschaftstreff Ostlandring und Mehrgenerationenhaus koordinieren.

Einkaufshilfen sind besonders stark nachgefragt

Laut Martens erfreuen sich die von „ Burgdorf hilft!“-Mitgliedern angeboten Hilfen reger Nachfrage, allem voran die Einkaufshilfen. Der Gruppe gehören inzwischen 370 Menschen an. Karsten Leinemann, Ex-Ortsbrandmeister von Weferlingsen und gemeinsam mit Martens und Pfarrer Martin Karras Administrator der Gruppe, hat inzwischen eine Helferkartei angelegt mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen. 250 Namen habe er in seiner Liste, zu 80 Prozent Frauen.

50 Hilfeleistungen hat Leinemann bereits vermittelt. Gefragt seien vor allem Einkaufshilfen. Erst am Montag habe eine blinde Frau um jemanden nachgesucht, der ihr einen Einkauf erledigt und einmal mit ihr spazieren geht. Auch Martens selbst hat am jüngsten Sonnabend zwei Einkaufsgänge für Senioren gemacht. „Das ist schon anstrengend und etwas ganz anderes, wenn man das für einen Fremden macht, mit dessen Geld, und man ganz bestimmte Dinge besorgen soll, womöglich in Läden, in die ich selber normalerweise nicht gehe“, beschreibt die 39-Jährige ihre Erfahrung.

Inzwischen ist die Initiative „ Burgdorf hilft!“ nicht mehr nur über Facebook erreichbar, sondern auch telefonisch. Hilfsangebote wie Hilfeersuchen nimmt Sarah Worm unter Telefon (0151) 883 839 08 entgehen. Per E-Mail stehen Martin Karras unter pfarrer@st-nikolaus-burgdorf.de und Karten Leinemann unter leinemann@weg.de als Ansprechpartner zur Verfügung.

Von Joachim Dege