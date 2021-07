Burgdorf

Einbrecher haben offenbar die mehrtägige Abwesenheit der Bewohner genutzt, um in ein Einfamilienhaus an der Sorgenser Straße in Burgdorf einzusteigen und in aller Ruhe nach Wertgegenständen zu suchen. In die Hände gefallen ist den Täter nach ersten Erkenntnissen Schmuck, Geld und ein Haustürschlüssel.

Der Einbruch ereignete sich laut Polizei in der Zeit von Freitag, 23. Juli, 11.30 Uhr, bis Montag, 14.30 Uhr. Um ins Haus zu gelangen, haben die Einbrecher eine Terrassentür aufgehebelt. Zeugen, die möglicherweise den oder die Täter beobachtet haben oder etwas über den Verbleib der Beute wissen, bittet die Polizei, sich im Kommissariat unter Telefon (05136) 8861-4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer