Sorgensen

Die Wählergemeinschaft WGS hat in der konstituierenden Sitzung ihrer künftig dreiköpfigen Ratsfraktion am Montagabend eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich um die Besetzung des Ortsvorsteherpostens in Sorgensen kümmern soll. Das hat der alte und neue WGS-Fraktionsvorsitzende Rüdiger Nijenhof mitgeteilt.

Ortsvorsteher Dirk Schwerdtfeger (FDP) will nicht mehr. Nachdem die WGS erklärt hatte, dass sie die Sorgenser in einer Bürgerversammlung entscheiden lassen will, wer künftig im Auftrag des Rates das Sprachrohr Sorgensens gegenüber der Stadtverwaltung sein soll, hatte der Liberale prompt seinen Verzicht erklärt. FDP-Chef Mario Gawlik begründet den Verzicht mit einem Krankheitsfall in Schwerdtfegers Familie. Der bestreitet das in den sozialen Netzwerken entschieden.

FDP-Mann Schwerdtfeger gelangte auf CDU-Ticket ins Amt

Die WGS hat bei der Kommunalwahl in Sorgensen mit 24,69 Prozent der Stimmen die meiste Zustimmung erfahren. Damit hat sie nun im Rat das Vorschlagsrecht für die Besetzung des Ortsvorsteherpostens. Schwerdtfeger war 2016 auf einem CDU-Ticket in das Amt gelangt, das er stets politisch auslegte. Dafür verhalf die FDP der CDU in Schillerslage zur Wahl des Christdemokraten Cord Reißer zum Ortsbürgermeister.

Die WGS will nun, dass die Bürger bestimmen sollen, wer ihr künftiger Kümmerer im Dorf sein soll. Bei der Kommunalwahl hatte die WGS mit Fritz Harke und Karsten Heidrich zwei Sorgenser auf ihrer Liste. Diese stehen laut WGS für das Amt zur Verfügung. Man wolle aber niemanden über die Köpfe der Sorgenser hinweg durchsetzen, beteuert Nijenhof. Die WGS habe deshalb Sportverein, Bürgerverein und Schützenverein angeschrieben und um Mithilfe bei der Kandidatensuche gebeten.

Die WGS-Arbeitsgruppe will nun zunächst geeignete Kandidaten aus dem Dorf finden und ansprechen, um sie dann der Bürgerversammlung vorzuschlagen. Die Versammlung soll für Anfang bis Mitte Oktober einberufen werden. Die Wahl der Bürger betrachtet die WGS als bindend für ihren Vorschlag, den sie am 4. November in der ersten Sitzung des neuen Rates unterbreiten will.

Von Joachim Dege