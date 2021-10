Burgdorf

Die Saison der Sonntagstheater im JohnnyB. beginnt am Sonntag, 24. Oktober: Dann zeigt das Figurentheater Seiler das Stück „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Ab 15.30 Uhr können Jungen und Mädchen ab fünf Jahren das Märchen verfolgen, bereits ab 14.30 Uhr bieten die Organisatoren eine Bastelaktion für die jungen Besucher an. Etwa 50 Minuten dauert das Theaterstück, das auf dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm basiert.

Für die Veranstaltung gilt die 2-G-Regel, damit müssen die Begleitpersonen der Kinder entweder geimpft oder genesen sein. Sie benötigen einen entsprechenden Nachweis. Für den Theaternachmittag müssen sich die Besucher anmelden per E-Mail an johnnyb-burgdorf@web.de oder unter Telefon (05136) 873139. Der Eintritt kostet 6 Euro pro Person. Eine Ermäßigung von einem Euro erhält, wer für das Theaterstück einen entsprechenden Infozettel, einen Zeitungsartikel oder eine Bonuscard vorlegen kann. Inhaber des Familienpasses bekommen einen Rabatt von 50 Prozent. Die Bonuscard gibt es an der Kasse: Wer drei Vorstellungen des Sonntagstheaters besucht hat, erhält bei der vierten einen freien Eintritt.

Diese Vorstellungen stehen weiterhin im Programm des Sonntagstheaters:

21. November: Das Figurenspiel Olaf Möller gastiert mit „Rosi und das Küchenmonster“ für Kinder ab vier Jahren.s

16. Januar 2022: Die Geschichte von „Nulli und Priesemut – Rolli Tom für Kinder“ erzählt das Figurentheater Flex für Besucher ab vier Jahren.

13. Februar 2022: „Hast du Angst?“ fragt die Maus bei der Aufführung der Complizen, die sich an über Vierjährige richtet.

13. März 2022: Das Stück „Tafiti und Pinsel“ zeigt das Figurentheater Marmelock für Jungen und Mädchen ab vier Jahren.

Von Antje Bismark