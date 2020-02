Burgdorf

„ Demenz – Was nun? Was tun“ heißt ein Vortrag, den die Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft Hannover, Theresia Urbons, am Mittwoch, 19. Februar, auf Einladung des SoVD hält. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr im DRK Aktiv-Treff, Wilhelmstraße 1b.

Urbons erklärt zunächst das Krankheitsbild, dann wird sie Tipps zum Umgang mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, geben. Sie zeigt die vielfältigen Hilfs -und Unterstützungsmöglichkeiten, um die Betreuung von erkrankten Angehörigen im häuslichen Bereich zu ermöglichen. „Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen brauchen Unterstützung von aufmerksamen Leuten, die nicht wegschauen, sondern mit Herz und Kraft dabei sind“, sagt Ilona Pickert vom SoVD, die die Veranstaltung organisiert. Dafür sei Wissen über die Erkrankung unabdingbar.

Zudem können die SoVD-Mitglieder an diesem Nachmittag die neue Geschäftsstellenleiterin der Kreisgeschäftsstelle Beratungszentrum Burgdorf, Hülya Altunok, kennenlernen. Die Teilnahme – inklusive Kaffeetrinken – kostet 6 Euro. Anmeldungen sind möglich per E-Mail picker.ilona@gmail.com und unter Telefon (0511)82 54 66.

Von Antje Bismark