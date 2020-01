So sieht der Zeitplan zur Sanierung von St. Pankratius aus

Burgdorf

Nach der kurzfristigen Zwangspause für die Sanierung der Orgel in der St.-Pankratius-Kirche geht Pastorin Friederike Grote davon aus, dass die Arbeiter nun am 1. Juni mit den umfangreichen Restaurierungen beginnen. Sie sollten eigentlich schon im Frühjahr 2019 anfangen, den Innenraum und die Orgel zu erneuern. Doch dann stellte sich im Mai heraus, dass die Elektroanlage in dem Gotteshaus so marode ist, dass die ursprünglich geplanten Erneuerungen nicht ausreichten.

Der Innenraum der St.-Pankratius-Kirche ist dringend renovierungsbedürftig - er erhält neue Beleuchtungen. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Deshalb stoppte die Gemeinde den Bau vorübergehend – jetzt steht der neue Zeitplan. Demnach feiern die Konfirmanden am Sonntag, 24. Mai, noch ihren Gottesdienst in dem Gebäude, danach übernehmen Arbeiter die Regie. Zu den Schäden im Innenraum der St.-Pankratius-Kirche, in der bis zu 800 Menschen Platz finden, gehören neben der Elektroanlage auch zahlreiche Risse im Tonnengewölbe und an den Wänden, die Fensterleibungen bröckeln, die Wände benötigen einen neuen Anstrich. Zudem gibt es ein neues Beleuchtungskonzept.

Und auch die Orgel, die vor 55 Jahren die Firma Hillebrand aus Altwarmbüchen eingebaut hatte, muss saniert werden. Die Mitarbeiter bauen jede der 2000 Pfeifen aus, reinigen sie und setzen sie wieder ein. Auch der Einbau von drei neuen Registern ist vorgesehen. „Dafür können Gemeindemitglieder eine Patenschaft erwerben“, sagt Andreas Bauer, beim Kirchenvorstand fürs Fundraising – also das Spendensammeln – verantwortlich. Seinen Angaben zufolge nutzen viele Burgdorfer die Gelegenheit, die Stadtkirche am Spittaplatz zu unterstützen. Auf mehr als 300.000 Euro schätzen die Verantwortlichen die Kosten der umfangreichen Sanierung, und ohne Spenden sei das Projekt nicht zu stemmen, betont Bauer.

Das Orgelgehäuse in St. Pankratius datiert auf das Jahr 1585. Quelle: Dieter Heun (Archiv)

Spendenbarometer soll bis 200.000 Euro klettern

Bauer hat zum Jahreswechsel ein Spendenbarometer an der Marktstraße aufgestellt, sodass sich Passanten mit einem Blick über den Kassenbestand informieren können. Derzeit befindet sich der Pegel knapp unter 120.000 Euro, wobei das Geld vor allem aus den Orgelpatenschaften, den Einnahmen aus Turmbesteigungen oder von Veranstaltungen wie Konzerten und der Kulinarischen Nacht stammt. „Auf gute Resonanz bei Älteren stoßen die Spendenbriefe, die wir zweimal im Jahr verschicken“, hat Bauer festgestellt. Alle drei Monate aktualisiert er den Pegel und hofft, bis zum Herbst die 200.000-Euro-Marke setzen zu können.

„Ich finde es absolut bewundernswert, wie stark sich die Burgdorfer für ihre Kirche in der Stadt einsetzen“, sagt Bauer und kündigt weitere Aktionen an – auch während der Bauarbeiten. Sie beginnen in der letzten Maiwoche mit dem Ausräumen des Innenraums und dem Einhausen der Orgel, die auf ihre Verjüngungskur bis Januar 2021 warten muss. Bis zum ersten Advent 2020 sollen die Arbeiten im Gebäude dauern, sagt Pastorin Friederike Grote. „Damit haben wir einen kleinen Zeitpuffer, denn Weihnachten wollen wir auf jeden Fall in der sanierten Kirche feiern“, sagt sie. Nach dem Jahreswechsel folgt schließlich die Erneuerung der Orgel, vorgesehen sind die Arbeiten bis Ostern 2021.

Kirchenvorstand stellt Gemeindearbeit auf den Prüfstand

Die anstehenden Arbeiten bedeuten für den Kirchenvorstand einen ersten Schritt zur Aufwertung der Kirche, für viele ein Wahrzeichen Burgdorfs. „Für uns geht es aber auch ganz klar darum, die Gemeinde für die Zukunft aufzustellen“, sagt Grote. Deshalb stelle sich das Gremium immer wieder die Frage, wo die Stärken der Gemeinde liegen – und wo die Schwächen. Zur Analyse gehörten neben einer Abfrage, ob die Angebote und Arbeitsfelder noch zeitgemäß sind, auch, wie die Räume am Spittaplatz, an der Lippold- und an der Gartenstraße genutzt werden.

„Die Frage lautet: Was soll St. Pankratius auch morgen für die Stadtgesellschaft konkret leisten?“, fasst Grote die Überlegungen zusammen. Benötigt die Gemeinde dafür ein neues Raumkonzept? Wo entsteht neuer Bedarf für kirchliches Engagement? Wie reagiert die Gemeinde auf sinkende Mitgliederzahlen? „Vor diesem Hintergrund wird der Kirchenvorstand prüfen, ob und wie Gemeinde-Aktivitäten künftig im Spitta-Ensemble weiter konzentriert und gestärkt werden können“, sagt die Pastorin. Und Bauer ergänzt, dass es dazu im ersten Halbjahr 2020 eine Gemeindeversammlung geben werde. Dort wolle der Kirchenvorstand seine Ideen vorstellen und Anregungen für die Planungen aufnehmen.

Die St.-Pankratius-Kirche erhält ab Juni eine Schönheitskur. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

Von Antje Bismark