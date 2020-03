Politik diskutiert: Schließen alle Kitas im Sommer 2021 gemeinsam?

Burgdorf

Eine neue Kita mit zwei Gruppen für Drei- bis Sechsjährige und eine Krippengruppe plant die St.-Nikolaus-Kirchengemeinde. Für diesen Neubau mit insgesamt 65 Plätzen rechnet der Kirchenvorstand mit Kosten von knapp 2,5 Millionen Euro. Über das Vorhaben, vor allem die Finanzierung, berät der Ausschuss für Jugendhilfe und Familie in seiner Sitzung am Montag, 9. März.

Im November 2018 hatte die katholische Kirchengemeinde erstmal das Projekt vorgestellt und seitdem vorangetrieben. Denn die Bauherren wollen das Vorhaben in Eigenregie realisieren. Gleichwohl muss die Stadt in finanzielle Vorleistung für öffentlichen Zuschüsse – darunter 600.000 Euro von Land und Region – treten. Schon jetzt stehen nach Verwaltungsangaben 192.300 Euro im Etat für 2020, ab 2021 sind jeweils 476.000 Euro für den Kita-Betrieb vorgesehen. Insgesamt sollen die öffentlichen Zuschüsse unter 50 Prozent liegen, weil die Kirchengemeinde dann nicht dem öffentlichen Vergaberecht unterliegt.

Ab 2021 sollen Kitas im Sommer für zwei Wochen schließen

Der Ausschuss berät zudem über die geplanten Sommerschließzeiten, die ab Sommer 2021 gelten sollen. Für das nächste Jahr schlägt die Verwaltung vor, von Montag, 26. Juli, bis Freitag, 6. August, die Einrichtungen zu schließen. Als Ausgleich öffnen vier sogenannte Sommerkitas mit jeweils 25 Plätze, wobei immer zwei Kitas zusammengefasst werden: Weststadt und Schillerslage, Freibad und Gartenstraße, Südstern und Sorgensen, Ehlershausen und Otze. Die Öffnungszeit ist von 7 bis 17 Uhr vorgesehen.

Eltern, die einen Platz in der Sommerkita benötigen, müssen sich über ein Formular verbindlich in ihrer jeweiligen Kita bis Mitte Januar des jeweiligen Jahres anmelden. Benötigt wird dazu eine Bestätigung des Arbeitgebers, dass kein Urlaub während der Schließzeit gewährt werden kann sowie eine Beschreibung der Dringlichkeit der Aufnahme. Für besondere Notfälle wie eine Erkrankung der Eltern werden in den jeweiligen Standorten bis zu zwei Plätze freigehalten. Die Leitung gibt die Anmeldungen gesammelt an die Kita-Verwaltung. Dort werden die Anmeldungen gesichtet, zugeordnet und eine Bestätigung an die Eltern verschickt.

Information: Die Ausschusssitzung beginnt am Montag, 9. März, um 17 Uhr, in der Kita „Allerleirauh“, Dachtmisser Weg 3. Vor und nach der Beratung können Einwohner ihre Fragen stellen.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark