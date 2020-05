So organisiert sich der SSV nach der Corona-Zwangspause

Schillerslage

Die Bogenschützen bauen neue Gartenhäuschen für Scheiben und Ausrüstung, die Darts-Spieler vermessen gerade das Areal für Abstandsregeln, die Yogi rollen auf dem Bolzplatz die Matten aus, und die Segler bereiten den Saisonstart für Juni vor: Beim SSV Schillerslage improvisieren jetzt die Mitglieder für den Start nach der Corona-Zwangspause. „Es geht wieder los“, sagt Johannes Reuter, beim Vorstand für Sport und Freizeit zuständig.

Klar ist: Viele Angebote – einige bewährt, andere neu im Vereinsleben – entfallen vorerst. Dazu zählt Reuter unter anderem das Kinderturnen oder das Mutter-Kind-Turnen. Komplett abgesagt haben die Verantwortlichen bereits das Schützenfest, aber auch Segeltörns mit Jugendlichen auf der Ostsee oder eine Freizeit auf dem Mittelmeer vor Kroatien. Dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle: „Wir könnten beispielsweise auf der Ostsee mit einem Boot in Heiligenhafen auslaufen, wüssten aber nicht, ob wir dann in Wismar oder Rostock anlegen können“, sagt Reuter mit Blick auf die verschiedenen Vorgaben der Bundesländer.

Yoga-Abteilung trainiert auch in privaten Gärten

Hinzu komme, dass Segler wie alle Sportler die Abstandsregeln einhalten müssen. Deshalb lässt der SSV – nach anstehenden Reparaturen in den nächsten Tagen – zunächst nur die beiden großen Vereinsjollen ins Steinhuder Meer. „Es ist verrückt: Vergangenes Jahr fehlte das Wasser zum Segeln, nun ist Wasser da, aber wir kommen trotzdem nicht raus“, sagt der Abteilungsleiter und fügt hinzu, dass der Ausbildungsbetrieb corona-bedingt ausfalle. In den beiden Jollen könnten zwei Personen oder Mitglieder zweier Hausstände segeln – immerhin. „Wir haben bislang noch keine Austritte“, sagt Reuter und fügt hinzu: „Zum Glück.“

Um den Mitgliedern für ihren Beitrag etwas bieten zu können, setzen die Abteilungen nun auf Aktivitäten im Freien. „Da beweisen wir sehr viel Kreativität“, sagt der Schillerslager. Zumindest während der Sommermonate und trotz der jetzt unterkühlten Temperaturen kommen die Yogi wieder zusammen: „Jeder bringt sein eigenes Equipment mit und achtet auf die Distanz“, sagt Reuter. Die Teilnehmer kämen auf dem Bolzplatz am SSV-Heim zusammen, aber auch in privaten Gärten. „Möglicherweise entwickelt sich das zur echten Alternative zur Halle.“

Die Bogenschützen vom SSV bauen jetzt die beiden Holzhäuser für ihr Equipment auf - dann beginnt das Outdoor-Training. Quelle: privat

Bogenschützen und Darts-Spieler zieht es ins Freie

Auch die jüngste SSV-Abteilung Darts geht an die Luft: Das erste Training absolvierten die Mitglieder in dieser Woche im Freien, das nächste steht am Dienstag, 19. Mai, von 20 bis 22 Uhr auf dem benachbarten Bolzplatz an. Die Bogenschützen hatten ohnehin den Wechsel aus der Mehrzweckhalle geplant – nun gehen die Arbeiten mit Hochdruck voran: „Ab Juni geht es auch dort los“, sagt Reuter zufrieden.

Von Antje Bismark