So organisieren Landwirte jetzt die Grüngutannahmestellen

Otze/Ramlingen

Mit Schwung schiebt der achtjährige Luca die Forke zwischen die Äste und Wurzeln, die sich auf dem Autoanhänger stapeln und schaufelt sie ebenso kraftvoll auf den Berg mit Grünschnitt, der sich an diesem Mittwochnachmittag auf dem Hof von Gustav Buchholz in Otze türmt. Der Landwirt hat erstmals seit dem 23. April wieder die Grüngutannahmestelle geöffnet und muss sich zunächst als Verkehrslotse behaupten.

Eigens für den Start und den erwarteten großen Andrang lenkt Buchholz die Autos von der Rückseite seines Hofes, an der sich die von vielen Gärtnern und Hausbesitzern schmerzlich vermisste Annahmestelle für Strauchschnitt, Wurzeln und ganze Bäume befindet, zu dem stetig wachsenden Berg. „Ich habe von Aha die Vorgabe bekommen, dass maximal sechs Autos auf den Hof fahren dürfen“, sagt er und behält die Autoschlange im Blick, die sich von links und von rechts gleichermaßen bildet. Wird ein Gartenfreund fertig, winkt Buchholz den nächsten heran – um Gerechtigkeit bemüht.

Friedhelm Döbel bringt seinen Grünschnitt mit der Schubkarre auf den Hof. Quelle: Antje Bismark

Buchholz richtet Einbahnstraße auf dem Hof ein

Wer wie Friedhelm Döbel mit der Schubkarre an die Burgdorfer Straße kommt, muss nur kurz warten und kann vor den Autos passieren. „Das akzeptieren die Fahrer, sie sind sehr geduldig und halten sich an die Regeln“, sagt Buchholz nach der ersten Stunde. Denn eine Regel besagt, dass die Autofahrer ihre Wagen durch den Torbogen des Hofes lenken und von dort aus vom Grundstück fahren. Damit verhindert der Otzer Landwirt unnötiges Hin- und Herfahren, sodass die Autos mit und ohne Anhänger sehr zügig wieder wegkommen und sich der innerdörfliche Stau in Grenzen hält.

Gustav Buchholz weist die Autofahrer auf seinem Hof ein, die die Grüngutannahmestelle nutzen möchten. Quelle: Antje Bismark

200 Fahrzeuge pro Stunde

Auch in Ramlingen staut sich an diesem Mittwochnachmittag der Verkehr, als Bernd Dörpinghaus den Zaun zur Grüngutannahmestelle öffnet. „Die Fahrzeuge standen bis ins Dorf“, sagt er – gleichzeitig darauf konzentriert, eine freie Stellfläche für das nächste wartende Auto zu sehen und die Wartenden einzuweisen, während die anderen Wagen über die Einbahnstraße herausfahren. Mehr als 200 Fahrzeuge fertigt Dörpinghaus in der ersten Stunde ab, ein Ende des Andrangs ist noch nicht zu sehen. „Die Leute haben ja regelrecht darauf gewartet, ihre Sachen wieder herbringen zu können“, sagt er. Die Autofahrer blieben deshalb auch alle gelassen – schließlich liege die Wartezeit pro Wagen nur bei gut zehn Minuten.

Buchholz wie Dörpinghaus erwarten für Sonnabend den nächsten Ansturm, wenn sie die Annahmestellen ein weiteres Mal öffnen. Abgeben können Grundstücksbesitzer die Reste ihres grünen Frühjahrsputzes – aber keinen Rasenschnitt und keine Reste vom Vertikutieren, wie Buchholz betont. Seinen Angaben zufolge schreddern Mitarbeiter des Maschinenrings Hannover-Land das Grüngut, das dann wiederum auf Feldern aufgebracht wird.

Sobald ein Auto die Grüngutsammelstelle verlässt, winkt Bernd Dörpinghausen das nächste Fahrzeug herein. Quelle: Antje Bismark

Von Antje Bismark