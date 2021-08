Hülptingsen

Es gibt wohl kaum eine Ausbildung, bei der der Auszubildende so eng mit seinem Lehrherren zusammenlebt wie in der Landwirtschaft. Auf Cord-Heinrich Schweers Familienbetrieb in Burgdorf-Hülptingsen sind am Sonntag, 1. August, David Reinecke und Stefan Sievert eingezogen. Allerdings haben sie auf dem Hof ihre separate, abgeschlossene Wohnung.

Den ganz engen Kontakt wie noch zu seiner Ausbildungszeit gebe es heute aber nicht mehr, sagt Schweer. Er habe mit seinem Chef noch gemeinsam die „Tagesschau“ geguckt, erinnert er sich. „Wir haben das so organisiert, dass wir gemeinsam zu Mittag essen. Um Frühstück und Abendbrot kümmern sich Auszubildende selbst.“ Dafür gebe es eine Küchenzeile in ihrer Wohnung, bestätigen David und Stefan.

Lange Arbeitstage im Sommer

Der gemeinsame Arbeitstag auf dem landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb beginnt im Sommer um 7 Uhr. Mittags wird eine anderthalbstündige Pause eingelegt. Danach wird weitergearbeitet – im Sommer meist auch länger als insgesamt acht Stunden. Zum Beispiel während der Getreideernte, weil diese sehr wetterabhängig ist. „Der Ausgleich für die langen Sommerarbeitstage findet in den Wintermonaten statt“, erklärt Schweer. Im Winter geht es auch nicht vor 8 Uhr morgens los.

David Reinecke kommt vom Hof

Für den 18-jährigen David ist das nichts Ungewohntes. Er ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hagen im Neustädter Land aufgewachsen. „Wir bauen Getreide, Mais und Blühflächen an und halten Enten und Gänse“, berichtet er. Von der Ausbildung auf Schweers Hof „erhoffe ich mir mehr Einblicke in die Direktvermarktung mit Hofladen“. Die würde er auch gern auf dem elterlichen Betrieb ausbauen, um „nicht von den großen Supermarktketten abhängig zu sein“.

Für David ist es das zweite praktische Ausbildungsjahr. Das erste hat er auf einem Betrieb bei Nienburg verbracht, der sich auf Sauenhaltung spezialisiert hat. Für die Auszubildenden in der Landwirtschaft ist es Pflicht, den Betrieb während der Ausbildungszeit zu wechseln. Ein Jahr ist Tierhaltung und ein Jahr Ackerbau angesagt. Nach der Prüfung im Sommer 2022 will David die zweijährige Fachschule besuchen.

Stefan Sievert ist Seiteneinsteiger

Stefan kommt nicht vom Bauernhof. Aber er habe schon viel auf den Betrieben von Verwandten und Freunden geholfen, erzählt er. Ihn interessiere vor allem der Ackerbau, die Technik und die betrieblichen Abläufe, sagt der 17-Jährige aus Langenhagen-Kaltenweide. Nach dem Jahr bei Schweer geht er auf einen Milchviehbetrieb in Ramlingen. „Danach will ich auf jeden Fall die einjährige Fachschule besuchen“, sagt er.

Die Ausbildung zum Landwirt dauert drei Jahre. Sie beginnt mit einem schulischen Vorbereitungsjahr. Dann folgen zwei Praxisjahre. In dieser Zeit besuchen die Azubis parallel zur Ausbildung auf dem landwirtschaftlichen Hof die Berufsschule – „zur Abrundung der fachlichen Ausbildung“, erläutert Schweer. Seine Azubis schickt er in die Schule nach Hannover-Ahlem. Es sei ihm sehr wichtig, diesen Berufsschulstandort für Landwirte auf Dauer zu sichern, betont Schweer. Noch gibt es dort zwei Klassen in jedem Jahrgang.

Darüber hinaus nehmen die Azubis an überbetrieblichen Lehrgängen in der Deula (Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik) und im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem teil, das auf Tierhaltung spezialisiert ist.

Lernen nach Plan

Obwohl David bereits im dritten und Stefan erst im zweiten Ausbildungsjahr ist, lernen sie bei Schweer dasselbe. „Den Ausbildungsplan besprechen wir am Anfang gemeinsam, und am Ende des Jahres wird Bilanz gezogen“, erläutert Schweer. Das werden die beiden auf Schweers Betrieb lernen: Umgang mit der landwirtschaftlichen Technik, Grundkenntnisse über die Pflanzenkulturen von der Saat bis zur Ernte sowie die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Betriebszweigen. Im Endeffekt gehe es darum zu erkennen, „was es bedeutet, auf einem Bauernhof zu leben und zu existieren“, sagt Schweer. Seine Betriebsschwerpunkte sind Kartoffel-, Getreide- und Zuckerrübenanbau sowie die Direktvermarktung von Kürbis, Eiern der eigenen frei laufenden Legehennen und Kartoffeln im Hofladen.

25 Azubis in 15 Jahren

Schweer bildet seit 2006 junge Leute auf seinem Betrieb aus. „In den meisten Jahren habe ich zwei Auszubildende. Stefan und David sind Nummer 26 und 27.“ Ähnlich wie im Handwerk gibt es auch in der niedersächsischen Landwirtschaft laut Schweer mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. „Die Betriebe müssen sich um die Jugendlichen bemühen.“ Es lassen sich allerdings nicht nur potenzielle Hofnachfolger ausbilden. „Die Zahl der landwirtschaftlichen Azubis ist erfreulich stabil. Der Anteil der Seiteneinsteiger nimmt seit Jahren zu.“

