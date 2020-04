So läuft die Anmeldung der Viertklässler an IGS und Gymnasium

Burgdorf

Eine Premiere gibt es im Mai für die Schüler in der Stadt: Zum ersten Mal organisieren die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule und das Gymnasium sowie alle Grundschulen gemeinsam die Anmeldung der künftigen Fünftklässler. „Wir hatten bislang immer die gleichen Termine gewählt, nun gehen wir noch einen Schritt weiter“, sagt Gesamtschulleiterin Saskia van Waveren-Matschke und begründet die Zusammenarbeit mit der Corona-Pandemie und dem erforderlichen Infektionsschutz.

Grundschüler erhalten die Anmeldeunterlagen

Die Schulleiter hätten deshalb in Absprache mit der Stadt Burgdorf als Schulträgerin entschieden, in diesem Jahr das Anmeldeverfahren nach Möglichkeit kontaktlos zu gestalten. Dabei nutzen Gesamtschule und Gymnasium die Situation, dass die Viertklässler, die im nächsten Jahr an die weiterführende Schule wechseln, ab Montag, 4. Mai, wieder in ihre Grundschule zurückkehren. Dort erhalten sie die Anmeldeunterlagen beider Schulen. Diese können die Familien entweder in Papierform zurückgeben, oder sie nutzen die Onlineanmeldung an jeweiligen Schule. Die entsprechenden Hinweise sowie alle erforderlichen Unterlagen zum Onlineanmeldeverfahren seien auf den Schulhomepages zu finden, sagt van Waveren-Matschke. Etwa 300 Burgdorfer Familien erhielten die Unterlagen, die sie innerhalb einer Woche ausfüllen müssten.

Im Anschluss an das Anmeldeverfahren werden dann – ebenfalls über die Grundschulen – Informationspakete der Schulen an die Viertklässler ausgegeben. Im Gegensatz zu anderen Kommunen müsse kein künftiger Fünftklässler fürchten, dass ein Losverfahren über seine weiterführende Schule entscheide. Zudem würden die Schulen eine telefonische Beratung mit den Familien anbieten, damit jedes Kind auch die für es richtige Schulform finde.

Von Antje Bismark