Burgdorf

Wer in diesen Tagen in Burgdorf ein Restaurant besuchen will, muss entweder nachweisen, dass er gegen das Coronavirus geimpft ist, davon genesen ist oder einen negativen Corona-Testnachweis vorzeigen können. Grund dafür ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover: Diese liegt aktuell bei rund 65 und damit über dem kritischen Wert von 50. In Burgdorf ist der Wert mit 22 zwar niedriger. Nach der vom Land Niedersachsen erlassenen Coronaverordnung ist allerdings der Wert in der Region entscheidend.

So müssen die Kundinnen und Kunden, die beispielsweise zu Nessy Elik ins Noah’s an der Minnenstraße kommen, einen 3-G-Nachweis erbringen können. Ein negatives Testergebnis bekommt Elik nur selten zu sehen. Die meisten ihrer Gäste kommen mit Impfzertifikat. Etwa 90 Prozent der Gäste seien geimpft, schätzt die Gastronomin.

„Ich halte das für diskriminierend“

Das Land hat Gastronomen wie Elik in der noch bis Anfang November gültigen Verordnung offen gelassen, ob sie ihren Betrieb auf die strengere 2-G-Regelung umstellen. Dann dürften zwar nur noch Genesene und Geimpfte das kleine Café-Restaurant betreten – dafür aber würden Maskenpflicht und Abstandsregelung entfallen. Elik hat sich dagegen entschieden. „Ich halte das für diskriminierend – vor allem gegenüber Menschen, die keine Impfung haben können“, sagt Elik. „Ich finde, dass ich als Gastronomin nicht die Aufgabe habe, den Arzt zu spielen.“

Elik hält die 3-G-Regelung für ausreichend. Gerade im Bereich Gastronomie würde das Personal geschult, auf Hygiene zu achten. Schon vor der Pandemie habe jeder Neuling in der Gastronomie an einer Belehrung mit anschließendem Test über das Infektionsschutz teilnehmen müssen, bevor er oder sie arbeiten durfte.

Landgasthof bleibt bei 3-G-Regelung

Auch Mark Köhne, Inhaber des Landgasthofs Voltmer in Ramlingen, hält vorerst an der 3-G-Regelung fest. Mehr als 90 Prozent der Gäste, die in den Landgasthof kommen, seien vollständig geimpft. „Diejenigen, die aus dem Raster fallen, sollen nicht ausgeschlossen werden“, sagt Köhne. Im Landgasthof fänden viele Familienfeiern statt. Die Gründe, sich nicht impfen lassen zu können, könnten vielseitig sein, sagt Köhne. Auch Ungeimpfte sollten zum Beispiel an Familienfeiern teilnehmen können, findet er.

Immer wieder komme es zu Diskussionen mit Gästen, schildert Elik vom Noah’s. Manchmal reagierten Leute genervt, weil Elik sie ohne 3-G-Nachweis nicht bediene. „Die Regierung hat ihre Pflichten an uns Gastronomen übertragen“, sagt Elik. „Wir müssen den Ärger an der Tür aushalten.“

Angst vor einem neuem Lockdown

Elik hofft, dass sie ihr Lokal weiter betreiben kann und sich die Lage nicht erneut verschlechtert. Dass es einen weiteren Lockdown geben könnte, ist ihre größte Sorge. Sie hat das Noah’s vor annähernd zwei Jahren eröffnet. Zwölf Monate stand der Betrieb seitdem wegen der Pandemie still.

„Wir hoffen auf das nächste Jahr“, sagt Köhne vom Landgasthof. Der Gastronom geht davon aus, dass die Impfquote dann so hoch ist, dass der Betrieb wieder „relativ normal“ laufen kann. Darauf setzt auch Elik.

Nessy Elik serviert im Noah's seit September 2019 Kuchen, Suppen und Kaffee. Von einer Verschärfung der Eintrittsregelung für Gäste auf 2-G hält sie nichts. Quelle: Nadine Wolter

Ein fast normaler verkaufsoffener Sonntag

Ein Stück Normalität versprechen die Organisatoren des verkaufsoffenen Sonntags am 10. Oktober. „Nach dem langsamen Abklingen der Corona-Pandemie sind verkaufsoffene Sonntage mit ihren positiven Effekten auf das örtliche Wirtschaftsleben weiterhin unverzichtbar“, teilt der Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB) schriftlich mit. Das bedeute allerdings nicht, dass für das Vorbereitungsteam die Pandemie schon vorbei sei, stellt SMB-Geschäftsführer Gerhard Bleich auf Nachfrage klar. Man plane die Veranstaltung in Absprache mit der Region Hannover, sagt Bleich. In den teilnehmenden Museen gelte die 3-G-Regelung.

Die Besucherinnen und Besucher der Freiluftveranstaltungen bittet der SMB, Abstand zu halten. Darauf würden zudem Schilder hinweisen. „Falls das nicht eingehalten wird, werden wir reagieren. Allerdings halte ich es für unwahrscheinlich, dass das nötig sein wird“, sagt Bleich.

Von Nadine Wolter