Burgdorf

Einmal wöchentlich kann jeder Bürger einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen. Den bieten in Burgdorf neben Hausarztpraxen auch Apotheken an: die Oliven-Apotheke und die Apo+Fox. Doch wie funktioniert das Prozedere nun genau?

Termine direkt vor Ostern sind schon ausgebucht

Ein Schnelltest bei der Apotheke an der Marktstraße wird über die Homepage www.schnelltest-apotheke.de ganz einfach online gebucht. „Jetzt Termin vereinbaren“ anklicken, unterhalb der Landkarte im Fenster „Suche nach einem Standort“ Burgdorf eingeben und „Burgdorf, Region Hannover, Niedersachsen“ auswählen. Da ist sie schon, die Apo+Fox Apotheke Burgdorf. Ein weiterer Klick: Es öffnet sich ein Kalender, über den die Burgdorfer den Tag auswählen können.

Von 8 bis 18 Uhr wird getestet, im Drei-Minuten-Takt, zurzeit bis zu 200 mal am Tag. Ausgenommen sind Sonn- und Feiertage. Online ist zu sehen, welcher Termine noch frei und welcher bereits vergeben ist. Offenbar nutzen viele den Test, um bei Osterbesuchen auf der sicheren Seite zu sein – denn für Gründonnerstag und Ostersonnabend sind die Termine bereits restlos ausgebucht. Wer den passenden Termin gefunden hat, klickt einfach auf den Button – und es öffnet sich ein Formular, in der Interessierte seine persönliche Daten, Adresse, E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben muss. Letzteres ist besonders wichtig: Mit dem wird später das Testergebnis abgerufen.

Vor dem Corona-Test nicht essen, trinken oder rauchen

Wer einen Account erstellt, spart sich bei späteren Tests das Ausfüllen. Nun noch auswählen, dass der Test für einen selbst ist und man den kostenlosen Test nutzen möchte. Buchung absenden, wenige Minuten später kommt eine E-Mail mit der Buchungsbestätigung. Die gilt es, gut aufzuheben: Der dort enthaltende QR-Code wird beim Test gescannt. Übrigens: Nur wer symptomfrei ist, also weder Schnupfen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Fieber oder ähnliches hat, darf den Schnelltest in der Apotheke absolvieren. Um den Test nicht zu verfälschen, soll eine halbe Stunde vorher nichts mehr gegessen oder getrunken werden. Auch Zähneputzen und Rauchen ist bis nach dem Abstrich tabu.

An der Apotheke angekommen – natürlich mit Maske – ist am ersten Fenster links neben der Eingangstür die Anmeldung. Der QR-Code aus der Anmelde-Bestätigungsmail wird eingelesen, zusätzlich muss ein Ausweis vorgezeigt werden. Dann gibt es eine Sicherheitsbelehrung: Sollte der Test positiv sein, wird dies ans Gesundheitsamt gemeldet. Zusätzlich muss man selbst mit seinem Hausarzt Kontakt aufnehmen, um das Ergebnis via PCR-Test abzusichern und sich sofort in Quarantäne begeben.

Nach 15 bis 20 Minuten ist das Testergebnis da

Am zweiten Fenster wird es ernst: Maske runterziehen, Nase putzen. Noch einmal wird der Code gescannt. Durch das kleine Fenster in der Scheibe nimmt die Apothekenmitarbeiterin (in voller Schutzmontur) den Nasenabstrich. „Den Kopf etwas nach hinten lehnen“, bittet sie und fährt mit einem überdimensionalen Wattestäbchen erst in das linke, dann in das rechte Nasenloch. Das fühlt sich komisch an, irgendwas zwischen kitzeln und unangenehm. Dann ist es schon vorbei. Jetzt heißt es, den Ort des Testes verlassen und warten.

Nicht allzu lange. Denn bereits nach etwa einer Viertelstunde kommt die Benachrichtigung per E-Mail auf das Smartphone: „Dein Untersuchungsergebnis kann jetzt abgerufen werden.“ Ein Klick auf den Button „Befund einsehen und herunterladen“ und das bei der Anmeldung vergebene Passwort eingeben: Der nächste Blick zeigt das Ergebnis. Das Zertifikat kann als PDF heruntergeladen werden und ist laut Website 24 Stunden gültig – könnte also in Zukunft in den Städten, die Einzelhandel, Gastronomie und Kultureinrichtungen für negativ Getestete öffnen, vorgezeigt werden.

Von Sandra Köhler