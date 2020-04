So ergeht es den Sportvereinen in der Corona-Zwangspause

Burgdorf

Die Sporthallen sind geschlossen, Spielfelder verwaist und Mannschaftssport ist nur noch zu zweit möglich – das Coronavirus macht den Sportvereinen in Burgdorf schwer zu schaffen. „Es findet kein Sport mehr statt, was eigentlich unseren Verein ausmacht“, sagt Birgit Wilz, zweite Vorsitzende des Heesseler SV.

Trotzdem herrsche bei den rund 1600 Mitgliedern großes Verständnis für die aktuelle Situation. „Der Zusammenhalt ist weiterhin spürbar“, sagt Wilz. Die Übungsleiter würden sich um einen engen Kontakt mit ihren Gruppen bemühen und den Sportlern sogar „kleine Übungen zukommen lassen“. Auch in der Fitnesssparte des Heesseler SV, bei der Wilz selbst aktiv ist, versuchen einige Mitglieder, zu Hause weiterzumachen.

Anzeige

Die Spiele der Fußballsparte des Heesseler SV sind vorerst abgesagt. Quelle: Laura Beigel

SV Hertha Otze hält weiter zusammen

Die Stimmung beim SV Hertha Otze sei ebenfalls „sehr gedrückt“, schildert Vereinsvorsitzender Carsten Klein. Mithilfe von Whatsapp-Gruppen halten die rund 700 Mitglieder weiterhin Kontakt und vermitteln wichtige Informationen. „Vor allem den Kindern war die Situation anfangs schwer begreiflich zu machen“, sagt Klein. „Inzwischen ziehen wir aber alle an einem Strang.“

Das bedeutet auch, dass die Trainier weiter Übungsprogramme für die Sportler entwickeln und „mit Vorfreude Vorbereitungen für die Zeit nach der Corona-Krise treffen“. Schließlich würden die Mitglieder neue Aufgaben und einen schnellen Start nach der langen Zwangspause erwarten. Ob dieser Startschuss allerdings wie geplant am Montag, 20. April, fallen wird, bleibt abzuwarten.

Lesen Sie auch: Trotz Corona: Diese Einrichtungen bleiben in Burgdorf ansprechbar

Leistungssportler haben eigenes Trainingsprogramm

Peter Kehl, Vorsitzender der TSV Burgdorf, bleibt hingegen erst einmal optimistisch, dass der Spielbetrieb nach den Osterferien wieder aufgenommen werden kann. Wenn die Sperre jedoch länger anhalten sollte, „muss man andere Angebote entwickeln, als einfach nur zu sagen, man hat jetzt ein paar Wochen Pause“. Vernetzt seien die rund 3000 Mitglieder derzeit vor allem über soziale Medien wie Facebook.

Onlineangebote habe der Verein zwar noch nicht eingerichtet, aber zumindest die Leistungssportler hätten ein Sportprogramm für zu Hause erhalten. Alle anderen Sportler „fügen sich in ihr Schicksal“, so Kehl. Für die Zwischenzeit könne sich der Vereinsvorsitzende vorstellen, eine Gruppe mit Mitgliedern zu gründen, die sich ehrenamtlich in der Stadt engagiert.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Laura Beigel