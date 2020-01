Burgdorf

Aus einem VW Multivan, der an der Schillerslager Straße abgestellt war, sind in der Nacht zu Sonnabend eine Jacke und ein Ladekabel gestohlen worden. Zuvor – zwischen Freitag, 23 Uhr, und Sonnabend, 1 Uhr – hatte die Alarmanlage des Fahrzeugs zweimal ausgelöst. Der Autobesitzer stellte sie per Fernbedienung aus. Die Polizei geht davon aus, dass er dabei infolge eines Bedienungsfehlers die Seitenscheiben der Fahrer- und Beifahrerseite herunterließ. Denn die Scheiben waren am Morgen offen, als der Besitzer zu seinem Auto kam. Dieses nutzte ein bislang Unbekannter und nahm Jacke und Kabel mit.

Mögliche Zeugen des Diebstahls können sich bei der Polizei Burgdorf, Telefon (05136) 8861-4115, melden.

Von Anette Wulf-Dettmer