Burgdorf

Die Aussage seiner Lebensgefährtin hat einen 33 Jahre alten Mann aus Burgdorf vor einer weiteren Verurteilung vor dem Amtsgericht bewahrt. Dort ist der arbeitssuchende Maler und Lackierer unter anderem als wiederholter Schwarzfahrer bereits gut bekannt – so steht er nach einer Freiheitsstrafe aktuell unter Bewährung. In dem jüngsten Fall aber galt für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und Amtsrichterin Stephanie Rohe: „Im Zweifel für den Angeklagten.“

Der einschlägig vorbestrafte Burgdorfer war im August vergangenen Jahres mit der S-Bahn aus Hannover in Richtung Heimatstadt unterwegs, als er an der Karl-Wiechert-Allee in eine Fahrkartenkontrolle geriet. Einen Fahrschein konnte er nicht vorweisen, obwohl er – wie er vor Gericht betonte – zu diesem Zeitpunkt eine personalisierte Monatskarte für einen zeitlich befristeten Job besaß. Allerdings habe er diese an dem bewussten Tag zu Hause vergessen, sodass der Kontrolleur ihm nahelegte, die Monatskarte zeitnah vorzulegen.

Als der 33-Jährige dies nicht erledigte, nahm das Verfahren seinen Lauf: Die Staatsanwaltschaft Hildesheim klagte ihn wegen des Erschleichens von Leistungen an. Noch zu diesem Zeitpunkt hätte der Mann den Prozess stoppen können, wenn er der Anklagebehörde eine Kopie der Fahrkarte vorgelegt hätte. „Ich habe das alles voll versemmelt“, sagte er jetzt vor Gericht, wo er sich schon mehrfach wegen Schwarzfahrens zu verantworten hatte.

Lebensgefährtin überzeugt vor Gericht

Dort musste deshalb seine 32-jährige Lebensgefährtin aus Uetze aussagen, die dem Hartz-IV-Empfänger im vergangenen Jahr das Monatsticket gekauft hatte. „Er hat ja erst Ende August das Gehalt bekommen, deshalb habe ich den Kaufpreis ausgelegt“, sagte sie. Dann habe sie im Krankenhaus behandelt werden müssen, von der Schwarzfahrt habe sie deshalb nichts mitbekommen. Weil der Angeklagte inzwischen die Karte nach eigenen Angaben entsorgt hat und die Lebensgefährtin sie seinerzeit bar bezahlt hatte, konnten beide den Kauf nicht nachweisen.

Allerdings verwies die Uetzerin darauf, dass ihr Partner wegen der Arbeitslosigkeit eine nicht übertragbare Region-S-Karte vom Jobcenter besitzt. Dieses Dokument konnte der 33-Jährige dem Gericht vorlegen, zudem hinterließ die Zeugin bei der Anklagevertreterin und bei der Richterin durchaus einen aufrichtigen Eindruck, als sie den Sachverhalt mit lauter, fester Stimme erklärte. „Ich habe jetzt auch daraus gelernt“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie künftig alle Tickets mit der EC-Karte kaufe und so notwendige Belege erhalte.

Verfahren wirkt sich nicht auf die Bewährung aus

„Der Sachverhalt hat sich nicht bestätigt“, sagte denn auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, die deshalb trotz des umfangreichen Vorstrafenregisters, das von Schwarzfahren über Drogenhandel bis Trunkenheit im Straßenverkehr reicht, einen Freispruch forderte. Dem schloss sich Rohe an. „Wir haben ihnen heute keine Täuschungsabsicht nachweisen können“, sagte sie und betonte, diese Entscheidung beruhe auf der Zeugenaussage. Wegen des Freispruchs muss der 33-Jährige nun nicht damit rechnen, dass die aktuell laufende Bewährung für eine Freiheitsstrafe in eine Haft umgewandelt wird.

Von Antje Bismark