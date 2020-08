Eigentlich soll eine Scheibe seit fünf Jahren die Kinder der AWO-Kita Burgdorf vor herabfallenden Gegenständen von der Galerie schützen – doch wegen einer Kommunikationspanne fehlt der Schutz noch immer. Das will die Stadt jetzt schnell ändern.

Seit fünf Jahren fehlen Schutzscheiben in der AWO-Kita

