Ein Jahr nach dem Beginn der Diskussion über Luftreiniger in Schulen und Kitas ringt sich die Politik in Burgdorf zur Anschaffung mobiler Geräte durch. Später sollen auch noch fest eingebaute Geräte dazu kommen.

Mit mobilen Luftfiltern (rechts im Bild) will eine von WGS, Grünen und SPD gemeinsam mit Eltern- und Lehrervertretern gebildete Koalition die Virenlast in Kitas und Schulen senken, bis die Stadt stationäre Anlagen eingebaut haben wird. Quelle: UlmAir GmbH & Co. KG