Burgdorf

Schon am Dienstagvormittag ist das Freibad am Nassen Berg in Burgdorf gut besucht. Kein Wunder, wird doch der heißeste Tag des Jahres erwartet. Noch können sich die Badegäste im Wasser frei bewegen, wie das Bild zeigt. Das wird sich ändern, sobald Burgdorfs Schüler – die am Dienstagvormittag hitzefrei bekommen haben – ihr Badesachen gepackt haben, um den Rest des Tages im Freibad zu verbringen. „Das wird mit Sicherheit heute Nachmittag voll werden“, sagt denn auch Betriebsleiter Ralf Beer. Am Montag seien es, obwohl die Ferien noch nicht begonnen hätten, bereits 700 bis 800 Gäste gewesen. Eine Obergrenze gebe es nicht, denn die Anlage sei sehr weitläufig.

Burgdorfs Freibad ist montags bis freitags jeweils von 6 bis 20 Uhr und am Wochenende von 9 bis 18 Uhr geöffnet. „In den Sommerferien wird es zudem an jedem Dienstag einen Spielnachmittag für Kinder geben“, kündigt Beer an. Ein Tag Badespaß kostet für Erwachsene 4,50 und für Kinder 2,50 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer