Hülptingsen

Die Mitglieder des Schützenvereins Hülptingsen und ihr Vorstand schieben Frust. An eine Ausübung ihres Sport ist weiterhin nicht zu denken, weil sich der Schießstand im Feuerwehrhaus befindet. In das dürfen die Schützen schon seit dem 10. März vergangenen Jahres nicht mehr hinein. Das hat die Stadt so verfügt, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr aufrecht zu erhalten. Daran werde sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern, hat Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) jetzt noch einmal unmissverständlich klargestellt.

Dabei haben die Schützen Fürsprecher. Ratsherr Rüdiger Nijenhof von der Wählergemeinschaft WGS FreieBurgdorfer hatte angeregt, dass die Stadt bauliche Veränderungen prüfen sollte, um zu erreichen, dass Feuerwehr und Schützen durch unterschiedliche Eingänge ins Haus gelangen können und sich nicht über den Weg laufen. Auch die CDU/FDP-Ratsgruppe suchte vor wenigen Tagen das Gespräch mit den Schützen, um eine Lösung auszuloten – allerdings ohne Ergebnis.

Stadt: Umbaumaßnahmen sind nicht verhältnismäßig

Die Stadtverwaltung bleibt hart. Sie teilte dem Verein mit, dass er erst ab einem Inzidenzwert von null das Feuerwehrhaus wieder mitbenutzen dürfe. Baulich lasse sich da wenig machen. Alle Möglichkeiten – von einem neuen Tor mit Schlupftür für die Feuerwehr bis zum Anbau einer Außentreppe für die Schützen – brächten nichts, weil Schützen und Feuerwehrleute Küche und WC gemeinsam nutzen müssten. Das sei mit dem Infektionsschutz nicht zu vereinbaren.

Im Übrigen seien diese Baumaßnahmen auch unter Kostengesichtspunkten „nicht verhältnismäßig“, begründete Bürgermeister Pollehn in der jüngsten Sitzung des Feuerwehrausschusses, warum er gegenwärtig „keine Perspektive“ für den Schützenverein sieht. Das Stadtoberhaupt versuchte, die Schützen zu trösten. Wenn erst ein neues Feuerwehrhaus gebaut sei, könnte aus dem jetzigen Gebäude ein Dorfgemeinschaftshaus werden. An der aktuellen Lage freilich ändert das nichts.

Schützenchef Gerd Berkhahn, ein pensionierter Polizist, zeigt sich verärgert. Er könne verstehen, dass im Lockdown nichts geht für seinen Verein mit seinen 68 Mitgliedern. Kein Verständnis aber könne er aufbringen dafür, dass für die Stadt das Betretungsverbot für die Schützen auch außerhalb des Lockdowns aufrecht erhält. Während Sportvereine im vergangenen Sommer und Herbst wieder Angebote hatten machen dürfen, seien die Schützen ausgeschlossen und zum Nichtstun verurteilt gewesen. Berkhahns will nach eigenem Bekunden erreichen, dass sein Verein nicht anders behandelt wird als andere Vereine. Am Rande der Feuerwehrausschusssitzung kritisierte er, dass die Stadt ausschließlich die Belange der Feuerwehr berücksichtige.

Von Joachim Dege