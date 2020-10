Burgdorf

Am Verbindungsweg zwischen Otze und Flaatmoor, am Eingang des Stadtparks, im Burgdorfer Holz: An vielen Stellen sprießen in diesen Tagen schmale, helle Pilze in die Höhe und ziehen damit die Blicke der Passanten auf sich. „Das sind Schopftintlinge, die jedes Jahr bei Otze wachsen“, sagt Ariane Raguse. Nach Aussage des Pilzexperten Horst Labitzke gibt es – je nach Kleinklima am Boden – bereits ab März die ersten Exemplare zu ernten. „Bis in den Herbst“, fügt er hinzu.

Ungezählte Schopftintlinge wachsen am Verbindungsweg zwischen Otze und Flaatmoor. Quelle: Martin Lauber

Anzeige

Seinen Angaben zufolge handelt es sich um einen Pilz mit einem sehr feinen Geschmack, deshalb sollten Gourmets bei der Zubereitung auf Zwiebeln und gar Schinkenspeck verzichten. „Am besten schmeckt er in Butter oder Butaris gebraten“, sagt der Fachmann. So sei die Mahlzeit auch leicht verdaulich, im Gegensatz zu Gerichten mit anderen Pilzen. Wichtig sei, den Pilz sehr vorsichtig zu ernten und ihn nur sanft zu reinigen.

Schopftintling muss sehr schnell zubereitet werden

Allerdings müssten die Pilzsammler darauf achten, dass der Rand des Schopfes noch weiß ist. „Der Schopftintling muss sehr schnell zubereitet werden, sonst zerfließt der Rand regelrecht wie Tinte“, sagt Labitzke und betont, dass der Pilz dann nicht mehr gegessen werden sollte. Diesen Umstand hätten Schreiber bis zur Erfindung des Buchdrucks genutzt und die Bestandteile des Pilzes für die Zubereitung von Tinte genutzt. „Einzelne Sporen haben Wissenschaftler beispielsweise in Abschriften der Bibel gefunden“, sagt der Seelzer.

Von Antje Bismark