Der Abschied vom geliebten Schnuller fällt vielen Kindern schwer. Das Familienservicebüro möchte den Jungen und Mädchen diesen Schritt nun mit dem Kinderschutzbund erleichtern. Sie gestalten auf dem Grundstück des Kinderschutzbundes an der Hannoverschen Neustadt 39 einen Schnullerbaum und laden dazu erstmals alle Interessierten für Freitag, 15. Oktober, ab 16 Uhr ein.

Den Start begleiten die Clownin Barbalotta und der Burgdorfer Liedermacher Mathias Lück.

Die Tradition des Schnullerbaums ist in den 1920er-Jahren in Dänemark entstanden. Der erste Schnullerbaum steht seitdem auf der Insel Thuro. Seit damals wird die Abgabe des Schnullers dort groß gefeiert. Nun soll dies auch in Burgdorf möglich sein: Kinder, die ihren Schnuller abgeben möchten, können dem Baum künftig eine Schnuller-Blüte schenken.

Um dies zu zelebrieren, feiern die Organisatoren ab November monatlich ein „Schnuller-ade“-Fest. Im Gegenzug für die Abgabe des Schnullers erhalten die Kinder dann eine Urkunde und ein Kuscheltier: „Luis“, den Burgdorfer Löwen, der sie anschließend anstelle des Schnullers durchs Leben begleiten soll. Die Kinderschützer hoffen, dass sich somit jedes Kind gebührend von seinem Schnuller verabschieden und am Baum einen schönen Platz für ihn aussuchen kann.

Von Marie Pinkert