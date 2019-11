Burgdorf

Handgefertigte Glückwunschkarten, selbst genähte Kissen für den Nacken, aus Silber geformte Schmuckstücke: All das finden Besucher des Hobbymarktes im Schloss an diesem Sonntag. Seit 11 Uhr bieten die Händler aus der Region Hannover und den angrenzenden Landkreisen ihre Unikate an – und die Burgdorfer nehmen...