Schlägerei vor der Kneipe: War es Notwehr?

Zeit, ins Kino zu gehen: Die Lichtspielhäuser Neue Schauburg in Burgdorf und Anderes Kino in Lehrte bieten eine breite Genrevielfalt auf der Leinwand an. Auch die Wiederauferstehung von Stummfilm-Ikone Buster Keaton ist zu erleben, und zwar mit Livemusik.