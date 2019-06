Burgdorf

Im Umfeld der Schulabschlussfeiern in Burgdorf ist es zu drei Körperverletzungen gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am vergangenen Donnerstag, als Schüler das Ende ihre Schulzeit ausgelassen in der Stadt feierten, ist ein 16-jähriger Radfahrer so schwer verletzt worden, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Vorfall ereignet sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte, um 7.45 Uhr auf der Straße Vor der Hannoverschen Neustadt, wo die Schüler Passanten mit Rasierschaum besprühten und deren Gesichter bemalten. „Ein 18-Jähriger übertrieb es dabei aber erheblich“, berichtet ein Sprecher der Burgdorfer Polizei. Er soll den 16-Jährigen von seinem Fahrrad getreten haben, woraufhin dieser stürzte und sich verletzte. Zeugen der Körperverletzung bittet die Polizei, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Beim Abiball eskaliert Streit um Freundin

Am Sonntagmorgen beim Abiball im Veranstaltungszentrum StadtHaus sind zwei 18-jährige Abiturienten wegen der Freundin von einem der jungen Männer in Streit geraten. Dieser wurde offenbar nicht nur verbal ausgetragen, denn das Hemd eines Beteiligten zerriss. Die Auseinandersetzung wurde daraufhin „an der frischen Luft“ weitergeführt, heißt es im Polizeibericht. Dort bot der Streithahn, dessen Hemd noch in Ordnung war, seinem Kontrahenten an, sein Hemd ebenfalls zu zerreißen. „Was prompt geschah“, berichtet der Polizeisprecher. Doch statt den Streit nun für beendet zu erklären, schlugen die beiden aufeinander ein. Allerdings nur kurz, denn Mitschüler hatte inzwischen die Polizei alarmiert.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass beide Kontrahenten unter Alkoholeinfluss standen. Bei dem jungen Mann, der seine Freundin verteidigen wollte, wurden 1,49 Promille Alkohol gemessen, bei dem anderen 0,69 Promille. Die Polizei hat gegen beide ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und die Streithähne nach Hause geschickt.

Nachrichten von Polizei und Feuerwehr in Burgdorf lesen Sie zudem im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer