Schillerslager wollen keine Ortsfremden auf ihrem Friedhof

Sofern es nicht um ihr stets auch von Auswärtigen gut besuchtes Schützenfest oder gar um das publikumsträchtige Dreschefest geht, wollen die Schillerslager lieber unter sich bleiben. Und zwar bis in den Tod. Der Ortsrat hat es jetzt abgelehnt, dass in Zukunft auch Ortsfremde auf dem Friedhof am Randes des Dorfes begraben werden dürfen. Bestenfalls Urnenbestattungen – etwa von Weststädtern – will der Ortsrat auf dem eigenen Gottesacker dulden.

Ortsbürgermeister Cord Reißer ( CDU) zeigt sich wenig erbaut von der Idee, dass sich bei den bislang geltenden Bestattungsregeln auf dem Friedhof in seinem Dorf etwas ändern soll. Der Friedhof sei ein Kulturgut Schillerslages, das es unverändert zu erhalten gelte, ließ er in der in der jüngsten Ortsratssitzung wissen. Dass in Zukunft auch nicht in Schillerslage lebende Burgdorfer dort zur letzten Ruhe gebettet werden dürften, sei mit ihm nicht zu machen.

Anlass für die beherzte Äußerung lieferte ein Vorstoß der SPD-Ratsfraktion. Seit 1999 gilt laut Friedhofssatzung, dass auf den Ortsteilfriedhöfen in Schillerslage, Otze, Ramlingen, Schillerslage/ Dachtmissen und Heeßel keine Ortsfremden beigesetzt werden dürfen. Die SPD will das ändern. Platz sei schließlich ausreichend vorhanden.

Die Stadtverwaltung befürwortet das Ansinnen der Sozialdemokraten. Es mache die defizitäre Friedhofsverwaltung womöglich wirtschaftlicher, lautet das Argument aus dem Rathaus. Die Bestattungskultur habe sich nun einmal fundamental verändert. Die Stadt sehe sich mit ihren Friedhöfen starker Konkurrenz der privatwirtschaftlich betriebenen Friedwälder ausgesetzt, warben Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) und Stadträtin Silke Vierke für eine Öffnung der Dorffriedhöfe. Wenigstens Urnenbestattungen Ortsfremder sollten auch in Schillerslage möglich sein, damit sich beispielsweise Weststädter statt für den Friedwald in Uetze für ein Grab in Burgdorf entschieden.

Reißer focht das nicht an. Er blieb bei seiner ablehnenden Haltung. Die Ortsratsmehrheit hingegen entschied sich für den Kompromiss: Die aktuelle Regel, dass Ortsfremde auch in Zukunft nicht in Schillerslager Erde ruhen dürfen, soll Bestand haben. Urnenbestattungen Ortsfremder aber sollen möglich sein, sollte der Rat der Stadt eine Änderung der Friedhofssatzung beschließen.

Von Joachim Dege