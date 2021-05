Burgdorf

Lange mussten die Kulturschaffenden bei Scena pandemiebedingt warten, jetzt ist es aber soweit: Nach zwei fix und fertig vorbereiteten und aufgebauten Kunstausstellungen, die letztlich coronabedingt ins Wasser fallen mussten, wagt die VVV-Kultursparte einen neuen Anlauf. Seit dem jüngsten Wochenende präsentiert Scena in der Magdalenenkapelle Werke von Paul König.

König stammt aus Ravensburg im schwäbischen Oberland, wo er 1932 geboren wurde und aufwuchs. Von 1960 bis zu seinem Tod im Jahr 2015 lebte und wirkte er als Künstler in Hildesheim, wo er an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst einen Lehrstuhl für illustrative Grafik innehatte und lange Jahre dem Bund Bildender Künstler vorstand. Lebensfreude und Farbgewalt kennzeichnen sein Werk, in dem sich der Grafiker und Maler intensiv mit der Natur auseinandersetzte und dabei unterschiedlichster Techniken bediente. Auch das Zeitgeschehen, politische Themen und die Religion übersetzte König in Kunst. Paul König gilt als eine der prägenden Figuren in der Hildesheimer Kunst- und Kulturszene.

Die mit großem Aufwand zusammengestellte Armin-Mueller-Stahl-Schau im Stadtmuseum musste Scena ebenso unverrichteter Dinge wieder abbauen und verpacken wie die Objekte Gisela Gührs’, die in der kleinen Magdalenenkapelle auf dem historischen Friedhof neben der Hochbrücke zu sehen sein sollten. Beide Male ließ der Infektionsschutz nicht zu, dass sich das Publikum an den jeweiligen Kunstwerken erfreuen durfte. „Uns blutete das Herz“ sagt Michael Polte im Rückblick.

40 Kunstliebhaber kommen am ersten Ausstellungstag

Inzwischen geht ihm das Herz wieder auf. Die Inzidenz erlaubt Lockerungen und damit auch den Besuch von Kunstausstellungen. Scena packte die Gelegenheit prompt beim Schopf und schloss am jüngsten Wochenende das Portal der Magdalenenkapelle auf. Allein am Sonnabend, dem ersten Ausstellungstag, seien etwa 40 Besucherinnen und Besucher gekommen, um Königs Werke betrachteten, berichtet Mitorganisator Matthias Schorr freudig.

„Einblicke“ hat Scena die Ausstellung von Bildern und Zeichnungen überschrieben. Eine Serie von Vulkan-Impressionen trägt dabei eine nachgerade glühende Farbigkeit in die Kapelle. Auch Kirchenfenster gestaltete König einst. Und so zeigt die kleine, mit Werken von Königs Kindern bestückte Schau auch ein Glasfenster mit floralen Elementen in einem eigens hinterleuchteten Kasten in der Apsis der Kapelle.

An eine Vernissage hat sich das von Michael Polte geleitete Kunstteam von Scena noch nicht herangewagt. Dafür ist nun eine Veranstaltung während der bis zum 17. Juli andauernden Ausstellung geplant, wie Schorr verrät. Am Sonntag, 27. Juni, um 11.30 Uhr werde ein Referent – entweder einer der Söhne des Künstlers oder dessen Hildesheimer Galerist zu Lebzeiten – das interessierte Publikum kunsthistorisch fundiert in das Werk einführen.

Die Ausstellung mit Werken von Paul König ist in der Magdalenenkapelle bis zum Sonnabend, 17. Juli, jeweils sonnabends und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Joachim Dege