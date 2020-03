Sauna auch für Kleine: Hallenfreibad veranstaltet Familientag

Burgdorf

Für mehr als 1,5 Millionen Euro sanieren die Wirtschaftsbetriebe das Hallenfreibad Am Nassen Berg – in drei Bauabschnitten. Nach dem Einbau der Technik im vergangenen Jahr mit einer mehrmonatigen Schließung stehen für dieses Jahr nun der Einbau eines Blockheizkraftwerks, neue Filtertechnik für Rutsch-, Plansch- und Babybecken sowie die Sanierung der Duschräume und die Verbesserung des Brandschutzes im Umkleidebereich an.

Vor dem Beginn der Arbeiten zeigt das Team um Betriebsleiter Ralf Beer am Sonnabend, 7. März, ab 12.30 Uhr bei einem Familientag unter anderem die neue Technik – und bietet noch andere Aktionen an. „An diesem Tag können alle die Sauna kennenlernen. Wir möchten zeigen, wie entspannt ein Saunabesuch sein kann“, sagt Betriebsleiter Ralf Beer. Um 12.30 Uhr wird es den ersten besonderen Aufguss geben, den die Eltern nutzen können, während die Kinder toben und im Anschluss, um 13.30 Uhr, wird die Sauna von den regulären 90 Grad Celsius auf 60 Grad Celsius herab temperiert und ist dann zugänglich für die ganze Familie.

Sauna öffnet auch für Babys und Kleinkinder

„Schon Babys dürfen in die Sauna, es ist für jeden Menschen wohltuend“, sagt Beer. Babys und Kleinkinder sollten jedoch höchstens sechs Minuten in der Sauna verbringen. Ein besonders sanfter Aufguss führt während der einstündigen Familiensauna auf eine „Reise durch die vier Jahreszeiten“. Zu den Saunaufgüssen werden Obst und Säfte angeboten.

Für Spiel und Spaß im Wasser sorgt am Familientag ein Spielplatz mit Ringen, Matten und der Wasserkrake Holly, einem Großspielgerät. Für alle Interessierte wird eine Führung durch den Keller angeboten, bei der die neue Technik erklärt wird. Nach einer sechsmonatigen Sanierungsphase gibt es unter anderem die neuen Filter, Heizsysteme und leistungsfähige Strom-, Gas- und Wasseraufbereitungssysteme zu sehen.

Modernste Technik im Hallenbad

„Wir haben jetzt ein energieeffizientes Bad, auf das wir sehr stolz sind, das möchten wir den Besuchern zeigen“, betont der Betriebsleiter. Die Tour sei etwas für alle, die schon einmal hinter oder – in diesem Fall eher – unter die Kulissen blicken wollten, denn die gesamte Technik befindet sich im Keller. Für die Tour ist eine Anmeldung an der Kasse erforderlich. Pro Führung werden zehn Personen durch die Anlage geführt. Die Sauna ist am Familientag für den Normalbetrieb geschlossen, Schwimmbegeisterte können allerdings ab 9 Uhr ihre Bahnen durchs Becken ziehen, bevor sich das Hallenbad zum Kinderparadies wandelt.

Am Familientag im Hallenfreibad Burgdorf gelten die regulären Preise. Der Eintritt für Erwachsene kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Jungen und Mädchen, die kleiner als ein Meter sind, kommen kostenfrei ins Bad, größere Kinder bis 16 Jahre zahlen 2,50 Euro Eintritt.

Lesen Sie auch

Von Mara-Ann Meeuw