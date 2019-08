Burgdorf

Keine Ruhe herrscht in diesen Tagen in der Astrid-Lindgren-Schule an der Lippoldstraße – und das, obwohl Schüler und Lehrer sich noch in den Ferien befinden. Bauarbeiter und Handwerker sorgen für geschäftiges Treiben, denn die Stadt nutzt die Sommerferien, um die nächsten Bauabschnitte der Schulsanierung zu erledigen.

Haustechnik wird erneuert

„Anfang Juni haben die Bauarbeiten begonnen“, sagt Engelbert Rother, bei der Stadt im Bereich Gebäudewirtschaft für das Projekt zuständig. Im ersten Abschnitt erhielt die Aula im vergangenen Jahr eine Schönheitskur – inklusive neuer Decken und Elektrik. Gut 600.000 Euro investierte die Verwaltung seinerzeit. Daran schloss sich im Herbst 2018 die Schadstoffsanierung der Sporthalle an. Der dritte Bauabschnitt umfasst nach Aussage Rothers die Umkleiden und den Sanitärbereich. „Die komplette Haustechnik wird erneuert und der Brandschutz auf den neusten technischen Stand gebracht“, sagt Architekt Grigoris Grigoriadis und fügt hinzu, die Arbeiter würden alles modernisieren – auch neue Türen oder neue Leuchtmittel stehen auf der To-Do-Liste. Die Kosten für die Gesamtsanierung liegen bei gut einer Million Euro.

Die Arbeiten laufen nach Plan

Bis zu 15 Gewerke treffen Tag für Tag in der Schule aufeinander, die Zusammenarbeit läuft nach Aussage des Architekten reibungslos. „Wir sind damit sehr zu frieden, wie das ganze Projekt verläuft“, sagt Grigoriadis, und Rother ergänzt: „Bei der Sanierung der Umkleiden und Sanitäranlagen hatten wir zum Glück bisher keine nennenswerten Überraschungen.“ Auf das Ende der Bauarbeiten wartet unter anderem Schulleiter Heiko Blumenstein: „Anfang September sollen die Kinder und auch die Vereine die neuen Umkleide- und Sanitärbereiche wieder nutzen können.“ Seinen Angaben zufolge ziehen sich die Grundschüler und die Sportler aus den Vereinen, die die Halle nutzen, in den Klassenräumen oder draußen auf dem Gelände um. Das habe bislang ohne Probleme geklappt.

Die kleine Turnhalle steht den Grundschülern und Vereinsmitgliedern nach den Ferien wieder zur Verfügung. „In der großen Turnhalle sind wir noch nicht ganz fertig, unter anderem müssen noch die Türen und Tore gestrichen werden“, sagt Rother. „Aber“, sagt Grigoriadis, „zu 90 Prozent sind wir fertig, und damit können wir sehr zufrieden sein.“

Von Valerie Kruse