Der Chorraum mit der Kanzelwand ist abgehängt, der romanische Taufstein, die barocke Christusfigur und das spätbarocke Lazarusrelief sind gegen den Staub gut eingehüllt. Das Kirchenschiff ist ausgefüllt mit Gerüsten bis unter die Decke, die Orgel schweigt. In der St.-Pankratius-Kirche hat Baustellencharme die sakrale Atmosphäre abgelöst: Die Sanierung des Gotteshauses im Zentrum der Burgdorfer Innenstadt ist in vollem Gange. Im November – pünktlich vor der Advents- und Weihnachtszeit – sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Im Januar geht es dann weiter mit der Renovierung und Reinigung der Orgel. Zu Ostern 2021, so der Plan, ist St. Pankratius dann rundum erneuert und fit für die Zukunft.

„Weil die Gemeinde sich wegen Corona vor Beginn der Sanierung nicht von der Kirche und der Orgel verabschieden konnte, haben wir ein Video gedreht“, sagt Kirchenkreiskantor Martin Burzeya. Entstanden ist es keine Stunde bevor die Orgelbauer der Firma Hillebrand begannen, das Instrument, dessen Prospekt noch aus den Jahr 1585 stammt, staubdicht einzupacken. Auf der Internetseite der Gemeinde www.pankratius.de kann es abgerufen werden. „ Festival Finale“ von Malcom Archer heißt das Stück, mit dem Burzeya das Instrument vorerst verabschiedete. „Wenn alles läuft wie ursprünglich geplant, wird die Orgel in der Adventszeit wieder zu hören sein“, sagt Pastor Valentin Winnen.

Die Renaissance-Orgel von 1585 ist wie alle anderen Kunstschätze gut eingepackt. Quelle: Sandra Köhler

Wie ursprünglich geplant: Das war vor Corona. „Ob wir noch in diesem Jahr wieder Gottesdienste feiern können, wie wir sie gewohnt sind, ist noch völlig offen“, sagt Winnen. Aktuell gibt es alle 14 Tage einen Freiluftgottesdienst am Gemeindehaus in der Lippoldstraße. Für die Sonntage, an denen diese Möglichkeit nicht gegeben ist, werden Andachten online übertragen. Abgesagt ist, jedenfalls erst einmal, die für August geplante Baustellen-Matinee. „Damit wollten wir allen Interessierten und Unterstützern des Projektes die Gelegenheit geben, sich vor Ort von den Fortschritten zu überzeugen“, sagt Kreiskantor Burzeya. Und das sind viele.

Stolze 300.000 Euro kostet die Maßnahme; 200.000 davon sollten von der Gemeinde und Zuschüssen, auch von der Landeskirche finanziert werden, 100.000 aus Spenden. „Wir haben jetzt schon Spenden in Höhe von 155.000 Euro erhalten“, sagt Kirchenvorsteher Hilmar Jagst begeistert. „Obwohl wir geplante Veranstaltungen zugunsten des Projektes, mit dem die Kirche für die kommenden Jahrzehnte zukunftsfähig gemacht werden soll, absagen mussten. Das zeigt, wie wichtig St. Pankratius den Bürgern auch als Wahrzeichen von Burgdorf ist.“

Sanierung war wegen der Elektroanlage verschoben worden

Bis das Gotteshaus am Spittaplatz in neuem Glanze erstrahlt, ist noch einiges zu tun. Insbesondere die Erneuerung der Elektroanlage hat es in sich – weil sich herausstellte, dass diese umfangreicher werden müsse, als gedacht, war die bereits für das Jahr 2019 geplante Sanierung noch einmal verschoben worden. „Die Wände müssen aufgestemmt und neue Leitungen verlegt werden“, sagt Jagst. In diesem Zuge wird auch ein neues auf LED-Technik basierendes Beleuchtungskonzept installiert. Blendfreies Licht von oben soll Musikern und Sängern für ihre zahlreichen Auftritte gute Bedingungen schaffen, indirektes Licht auf der Empore für stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. „Wir sind mit einer Abordnung abends nach Bergen gefahren, um uns das in echt anzuschauen“, sagt Jagst.

Doch auch ohne die Elektrik gibt es eine Menge zu tun. Risse in den Wänden und im Tonnengewölbe wollen beseitigt, die Fensterlaibungen müssen aufgearbeitet werden. Die Kirchenbänke sollen abgeschliffen und neu lackiert, der Steinfußboden ausgebessert und grundgereinigt, die Wände gestrichen, einige zerbrochene bleigefasste Scheiben ausgetauscht werden. Es ist einiges angefallen seit der letzten Renovierung in den Jahren 1983/84. Bei allem wird die Kirchengemeinde vom Amt für Bau- und Kunstpflege der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover begleitet.

Orgel bekommt Zusatzregister und neuen Balg

Und dann ist da noch die Orgel: Orgelbaumeister Hermann Hillebrand schuf 1965/66 nach alten Unterlagen ein Werk, das der Disposition der ursprünglichen Scherer-Orgel nahe kommt. Es muss nun gründlich gereinigt werden. Zudem erhält das Instrument drei neue Register – und der große alte Balg, die Lunge der Orgel, wird wegen Schimmelbefalls durch einen kleineren ersetzt, der hinter das Orgelhauptwerk direkt in der Kirche eingebaut wird. Allein für diese Orgelsanierung waren im Vorfeld Kosten in Höhe von 75.000 Euro veranschlagt worden. „Bisher ist alles gut angelaufen“, sagt Kirchenvorsteher Jagst. „Wir hoffen, es geht so weiter.“

