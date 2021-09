Burgdorf

Wer ist ihr nicht – zumindest als Kind – schon einmal verfallen: der Leidenschaft, ganz bestimmte Dinge zu sammeln? Ob Briefmarken oder Nippesfiguren: Es gibt fast nichts, was nicht gesammelt wird. Der Lust am Sammeln widmet sich die vom Verkehrs- und Verschönerungs-Verein organisierte Ausstellung „Verborgene Schätze — Sammler stellen aus“ im Stadtmuseum. Die Schau ist von Sonntag, 5. September, bis Ende Oktober jeweils an den Wochenenden zu sehen.

Sonst im Fußballmuseum Springe, nun im Burgdorfer Stadtmuseum zu sehen sind Fussball-Devotionalien. Quelle: VVV Burgdorf

Dieter Vogelsang zeigt Blechspielzeug aus Kindertagen

König Fußball hat viele Freunde. Und die dürften die sonst im Fußballmuseum Springe ausgestellten Eintrittskarten, Sportberichte, Sportutensilien und Fanartikel interessieren, die als Leihgabe den Weg nach Burgdorf gefunden haben. Nostalgiker dürften glänzende Augen bekommen angesichts der Sammlung historischen Blechspielzeugs von Dieter Vogelsang. Fahrzeuge, Eisenbahnlandschaft und anderes stammen noch aus der Kindheit des Ehlershäusers.

Karl-Heinz Voget hingegen haben es Modelle der sogenannten Ente von Citroen angetan. 225 Exemplare hat er seit 1986 zusammengetragen – aus Wachs, Blech und Bleikristall, mit Uhr und Soundchip. Auch die gelbe Ente aus dem James-Bond-Film „For your eyes only” und die hellgrüne aus dem Timm-und-Struppi-Comic gehören dazu. Bernd Lange hingegen nennt Mercedes-Modelle – vom Oldtimer bis zum Rennwagen – sein Eigen.

Karl-Heinz Voget haben es Citroen-Enten-Miniaturen angetan. Quelle: VVV Burgdorf

Büfettuhren versprühen den Charme der Vergangenheit

Roland Schuberts weiß, was die Stunde geschlagen hat dank zahlreicher Büfettuhren, die noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in fast jedem Wohnzimmer zu finden waren. Schuberts sammelt sie. Wandmasken aus Keramik und historische Blechblasinstrumente sind die Passion von Matthias Piering, Schallplatten die von Eberhard Rumpf. Darüber hinaus gibt es Bettwärmer und Fingerhüte, Moccalöffel, ein Miniatur-Affenorchester mit Figuren aus der Zeit des Meissener Barock sowie Kaffeekannen zu sehen. Obendrein können Museumsbesucher Friseurutensilien aus der Zeit von 1919 bis 1970 sowie Badeenten bestaunen. Ebenfalls mit dabei: die Radfahrgalerie Burgdorf mit einer Auswahl historischer Fahrräder.

Die Schau ist bei freiem Eintritt immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 5. September ist wegen des verkaufsoffenen Sonntags und Regionsentdeckertags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Es gelten die 3 G-Regeln mit entsprechendem Nachweis. Zudem werden Kontaktdaten erfasst.

Von Sandra Köhler