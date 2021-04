Seit Monaten sucht der SV Hertha Otze neue Freiwillige für das Leitungsteam – am Sonnabend tritt das jetzige Gremium bei einer hybriden Mitgliederversammlung zurück. Aber: In letzter Minute scheint sich nun eine Lösung zu finden.

Bis zu 50 Mitglieder können am Sonnabend an der Sitzung von SV Hertha Otze auf dem Pausenhof teilnehmen – für alle anderen gibt es die Abstimmung in einer Zoom-Runde. Quelle: Joachim Dege (Archiv)