Die Zukunft des SV Hertha Otze ist gesichert: In der Hybrid-Premiere einer Mitgliederversammlung vor der Grundschule des Burgdorfer Ortsteils wählten mehr als 70 Mitglieder einen neuen Vorstand. Thomas Fechner (Geschäftsführung), Steffen Bachert (Sportpolitik), Britta Heuer (Mitgliederwesen), Petra Jung (Öffentlichkeitsarbeit und Soziales) und Anna-Lena Steinecke (Finanzen) führen den Verein für die nächsten zwei Jahre. Neu im Ältestenrat ist Wolfgang Waschkus.

Damit hatte der Brandbrief in der Vereinszeitung Hertha-Kurier Erfolg. Seit mehr als 18 Monaten suchte der Vereinsvorstand nach Mitgliedern, die bereit sind, Verantwortung in einem neuen Leitungsteam zu übernehmen – bis vor Kurzem erfolglos. Erst der Brief brachte die Wende: Es haben sich Freiwillige für die Vorstandarbeit gefunden. Sie sind am Sonnabend einstimmig in ihr neues Amt gewählt wurden – mit Handheben auf dem Schulhof sowie Umfrage in der ergänzenden Videokonferenz. Die Versammlung wurde live übertragen. Mit der Neuwahl des Vorstand ist die Handlungsfähigkeit des Vereins jetzt gesichert.

Weichen stellen für die nächsten 111 Jahre

„Gehen wir es jetzt – Leitungsteam, Übungsleiter und Mitglieder – zusammen an. Auf die nächsten 111 Jahre“, verbreitete der frischgewählte Geschäftsführer Thomas Fechner nach seiner Wahl Aufbruchstimmung. Seine Motivation sei es, Otzer Kindern weiterhin die Möglichkeit zu bieten, in ihrem Wohnort Sport treiben zu können. Fechner, der mit Frau, zwei Söhnen und Hund seit fünf Jahren in Otze wohnt und sich dort nach eigener Angabe ausgesprochen wohl fühlt, ist Mitglied der Fußballsparte. Früher selbst einmal aktiver Spieler, trainiert er in Otze die F-Jugend. Und auch der neue Verantwortliche für die Sportpolitik ist ein Fußballer: Abteilungsleiter Steffen Bachert.

Nummer drei im neuen Leitungsteam ist Anna-Lena Steinecke. Die Steuerfachangestellte übernimmt nach dem Ausscheiden von Sylvia Nietmann den Bereich Finanzen. Britta Heuer (Mitgliederwesen) und Petra Jung (Öffentlichkeitsarbeit und Soziales) machen, wie bereits im Vorfeld signalisiert, weiter. Ganz nach dem Motto „unverhofft kommt oft“ durfte sich Petra Jung am Sonnabend über eine „Ehrenamt-Überrascht“-Auszeichnung durch Ulf Meldau, den Vorsitzenden des Regionssportbunds (RSB) Hannover freuen. Er bedankte sich bei der langjährigen „Vereinsheldin“ für ihren Einsatz.

Ohne Ehrenamt geht es nicht

Meldau betonte, wie wichtig es für das Bestehen von Vereinen sei, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren. „Ich weiß selbst, dass die gestiegene Bürokratie das nicht einfach macht. Aber wir vom RSB helfen gerne weiter. Einfach in der Geschäftsstelle melden“, bot er an. Die Aufbruchstimmung und Lust, endlich wieder gemeinsam aktiv zu werden, ist jedenfalls da bei Hertha Otze. „Ehrenamt ist ja nicht nur eine Pflicht, sondern auch Lust und Freude“, fasste Dorothea Nentwich ihre Erfahrungen in Worte. Vielleicht lässt sich ja der eine oder andere anstecken davon: Gerade im Bereich Gymnastik haben viele Übungsleiterinnen aufgehört.

„Situation ist tödlich für Vereine“

„Ein Sportverein lebt davon, dass man sich trifft, austauscht und Spaß an der Gemeinschaft hat. Die Situation, so wie sie jetzt ist, ist tödlich für Vereine“, beschrieb Carsten Klein, der aus beruflichen Gründen sein Vorstandsamt aufgeben hatte, die momentane Situation in der Corona-Pandemie. Bei Hertha Otze wird weiterhin an neuen Formaten gebastelt, doch gleichzeitig auf die Rückkehr von Normalität gehofft. Wie sehr die fehlt, bezeugte ein Ausspruch eines Vereinsmitglieds während der Versammlung: „Es ist so schön, das Gemurmel zu hören. Endlich wieder unter Menschen zusammenkommen.“

Vielleicht ein Vereinsfrühstück im Oktober?

Heinz Döbel von der Triathlon-Abteilung regte an, für den 10.10 um 10.10 Uhr ein Vereinsfrühstück im Wellblechpalast ins Auge zu fassen – zur Feier des 111-jährigen Vereinsbestehens. „Wenn es denn bis dahin wieder möglich ist“, sagte Döbel. Die Anregung nahm der neue Geschäftsführer Fechner auf: „Wir werden darüber im Leitungsteam gerne beraten.“

Sandra Köhler