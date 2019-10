43 Segler, sechs Boote, fünf Tage – so lässt sich der Herbsttörn des Schillerslager Sport- und Schützenvereins in Zahlen zusammenfassen. Bei der Familienflottille mit Rekordbeteiligung in der dänischen Südsee retteten die Mitglieder unter anderem eine aufgelaufene Yacht.