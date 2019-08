Die Sparte der Bogenschützen ist eine der jüngsten des Sport- und Schützenvereins (SSV) Schillerslage. Gegründet wurde sie im November 2015. Hans-Jürgen Seewald leitet die Sparte. Sie habe sich „positiv entwickelt“, sagt Seewald: „Schließlich ist es auch eine Sportart, die nicht überall angeboten wird.“

Die Bogenschützen nehmen nicht an Turnieren teil. Sie legen den Fokus mehr auf den Breitensport für Jung und Alt. Für die Mehrheit der 26 Mitglieder ist das Schießen deshalb eher ein Ausgleich zum Alltag als eine Wettkampfsportart. 18 Erwachsene – davon sechs Frauen – sowie acht Kinder und Jugendliche trainieren montags in der Mehrzweckhalle in Schillerslage am Rapsfeld 13. Durchschnittlich kämen sechs bis acht Mitglieder zu den Trainingseinheiten. „Der Verein hat keine hohe Fluktuation“, sagt Seewald.

Von 18 bis 19.30 Uhr üben sich die Kinder im Bogenschießen, ehe ab 19.30 Uhr die Erwachsenen die Halle übernehmen. Dann wird mit Recurve- oder Langbögen auf bis zu sechs Scheiben aus einer Entfernung von 18 Metern geschossen. „Bogenschießen kann man auch im höheren Alter anfangen“, sagt Seewald, der selbst erst mit 63 Jahren den Sport für sich entdeckte.