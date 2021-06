Burgdorf

Grabsteine, Gedenkplatten und ähnliches von Burgdorfern und Burgdorferinnen, die die Stadt geprägt haben, sollen nicht vernichtet werden, wenn deren Gräber eingeebnet werden. Diesen Antrag an den Rat der Stadt stellt der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerald Hinz. Die SPD schlägt, diese auf den Magdalenen-Friedhof unter der Hochbrücke zu bringen, um sie für die Nachwelt dauerhaft zu sichern.

Die Idee sei von Bürgern an sie herangetragen worden, erklärt Hinz. Denn infolge der veränderten Begräbniskultur sei es üblich, dass nach dem Ablauf der Grabstellennutzungszeit die Gedenksteine verschwinden.

Der Madgdalenenfriedhof, auf dem längst keine Beisetzungen mehr stattfinden, ist zu einem Erinnerungsort geworden. Ein Besuch auf dem alten Stadtfriedhof, der seit 1987 unter Denkmalschutz steht, gleicht einem Spaziergang durch die Stadtgeschichte. 436 Jahre diente er als letzte Ruhestätte für die Menschen aus Burgdorf und den umliegenden Dörfern. Seit November 2020 unterstützt ein Arbeitskreis des VVV die Stadt bei der Pflege des Friedhofs, der immer wieder unter Efeu zu versinken droht.

Alte Grabsteine erzählen Burgdorfs Geschichte Auf dem Alten Friedhof im Schatten der Hochbrücke hat auch der berühmte Liederdichter und Superintendent Philipp Spitta seine letzte Ruhestätte. Gleich nebenan liegen weitere Superintendenten begraben, zum Beispiel Heinrich Heinrichs (1765 bis 1850). Er sorgte dafür, dass St. Pankratius seine Turmspitze bekam. Das älteste Grabmal erinnert an Johann Friedrich von Ompteda. Der Drost – Vorsteher der Hofhaltung – setzte sich nach dem Brand von 1809 für die obdachlos gewordenen Familien ein. Ebenso wie Omptedas Grabstehle wurde der Obelisk restauriert, der die letzte Ruhestätte Heinrich Schusters kennzeichnet. Schuster war von 1889 bis 1926 Bürgermeister in Burgdorf und hat die Stadt zukunftsfähig gemacht, indem er unter anderem das Elektrizitätswerk bauen ließ.

Wer in den Kreis der verdienten Bürger und Bürgerinnen gehört, sei in der weiteren Diskussion zu entscheiden, schreibt Hinz in dem Antrag. „Voraussetzung für die Aufbewahrung der Grabsteine muss das Einverständnis der Hinterbliebenen sein. Es sollte auch eine Regelung zu Fällen ohne unmittelbare Nachkommen gefunden werden. In den Ortsteilen sollen entsprechende Regelungen gefunden werden.“

Von Anette Wulf-Dettmer