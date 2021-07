Burgdorf

Die sogenannte Cartoonmeile, bei der der Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB) Zeichnungen des verstorbenen Cartoonisten Uli Stein in den Schaufenstern von KulturWerkStadt, Stadtmuseum sowie 30 Geschäften präsentiert, ist um eine Woche verlängert worden. Die von einem Gewinnspiel begleitete Aktion dient der Verkaufsförderung. Sie sollte ursprünglich am 11. Juli enden. Wegen der guten Resonanz hat der SMB sie nun um eine Woche bis zum 18. Juli verlängert, lässt SMB-Geschäftsführer Gerhard Bleich mitteilen. Somit müssten die Gewinnspielkarten bis spätestens 19. Juli beim Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins an der Braunschweiger Straße 2 abgegeben oder im Briefkasten der Stadtmarketing-Geschäftsstelle an der Schmiedestraße 12c eingeworfen sein.

Von Joachim Dege