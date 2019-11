Region: S-Bahnen können nicht öfter fahren

Burgdorf

Jetzt ist es amtlich: Burgdorf bekommt vorerst keine weitere Zugverbindung nach Hannover und Celle. Das hat die Regionsverwaltung den beiden Regionsabgeordneten Rudolf Alker ( SPD) und Oliver Brand ( CDU) auf deren Anfrage zum Ausbau des Nahverkehrs mitgeteilt.

Auf dem Papier ist Burgdorf mit dem Nahverkehr ausgezeichnet angebunden an die Landeshauptstadt Hannover und die Residenzstadt Celle. In der Wirklichkeit erleben Pendler allerdings genau das Gegenteil. Wegen anhaltender Personalprobleme lässt die Bahn regelmäßig die S-Bahn-Linie S6 ausfallen, sodass Burgdorfer an vielen Tagen nurmehr einmal pro Stunde nach Hannover fahren können.

Stadt fordert zusätzlich eine schnelle S-6-Zugverbindung

„Wir sind immer betroffen“, beklagt Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU), der diesen Zustand nicht nur gerne abgestellt sehen will, sondern aktuell einen Vorstoß zum Ausbau des Nahverkehrs unternommen und die Region um eine weitere S-6-Zugverbindung gebeten hat. Die Initiative dazu war von den beiden Ortsräten in Otze und Ehlershausen ausgegangen, die ein weiteres Zugpaar für die schnelle Zugverbindung mit der S 6 fordern. Seit Jahren schon seien diese Züge, die Lehrte umfahren, voll. Schillerslage und Otze wüchsen, auch Pendler aus Hänigsen nutzten die Verbindung, stellt sich Pollehn hinter die Forderung der Ortsräte.

Region: Keine Kapazitäten

Allein: Aus dem Ausbau des Nahverkehrs wird erst einmal nichts. Das hat die Regionsverwaltung die beiden Regionsabgeordneten, die sich ebenfalls dafür starkgemacht hatten, unmissverständlich wissen lassen. Eine Taktverdichtung erscheine zwar wünschenswert angesichts steigender Fahrgastzahlen. Aber auch kaum möglich, weil die vorhandene Infrastruktur im Hauptbahnhof in Hannover, nicht vorhandene Wendemöglichkeiten in Celle und mangelnde Triebwagenkapazitäten bei der Bahn dies zurzeit partout nicht zuließen. Deshalb könne „ein zusätzliches Fahrtenpaar kurzfristig leider nicht eingerichtet werden“, schreibt die Region Hannover.

Pollehn reagierte enttäuscht: „Das ist sehr bedauerlich. Mit einer kurzfristigen Absage kann ich leben. Aber ich hätte mit eine Perspektive gewünscht.“ Er werde jetzt mit dem Rat überlegen, wie die Region dazu bewegt werden kann, den Burgdorfern zu sagen, wie der Nahverkehr besonders in den Morgenstunden verbessert werden kann. Die Zahl der Pendler werde ja nicht weniger, so Pollehn.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege