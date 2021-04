Burgdorf

Nach Auffassung des Regionsabgeordneten Oliver Brandt (CDU) genügt es auf lange Sicht nicht, auf der Bahnstrecke Hannover-Celle bloß die Bahnsteige in Aligse, Otze und Ehlershausen zu verlängern, um dann mit längeren Zügen à drei Waggons mehr Menschen befördern zu können. Brandt, der im Verkehrsausschuss der Regionsversammlung der Vorsitz innehat, wünscht sich wie die Stadt Burgdorf eine weitere S-Bahn-Verbindung in jede Fahrtrichtung – also drei Züge pro Stunde von und nach Hannover und Celle.

In einer aktuellen Anfrage will der Kommunalpolitiker jetzt von der Regionsverwaltung wissen, ob das aus deren Sicht technisch möglich ist und ob sich die Behörde in ihrer Stellungnahme zum Eisenbahnknoten Hannover für eine höhere Taktfrequenz stark gemacht oder mit verlängerten Bahnsteigen begnügt hat.

Die Deutsche Bahn will im Hauptbahnhof Hannover in den kommenden zehn Jahre ein zusätzliches Gleis bauen, um der chronischen Überlastung ihrer Gleisanlagen zu begegnen. Vor diesem Hintergrund seien „nur verlängerte Bahnsteige bei nur zwei stündlichen Verbindungen nicht attraktiv“, urteilt Brand und fordert für die Zukunft eine Personenbeförderung im 20-Minuten-Takt.

Von Joachim Dege