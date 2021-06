Burgdorf

Kirchenvorstand, Pastoren und Kantor der St.-Pankratius-Kirchengemeinde sind in Hochstimmung. Die generalüberholte Orgel auf der Empore erstrahlt nicht nur in neuem Glanz. Nachdem das Altwarmbüchener Orgelbauunternehmen Hillebrand die Renovierung nach fünf Monaten abgeschlossen hat, klingt das monumentale Instrument mit seinem historischen Gehäuse von 1585 auch wie neu. Das jedenfalls meint nicht nur Kantor Martin Burzeya. Revisor Martin Ehlbeck, der die Orgel im Auftrag der Landeskirche bereits testete, kommt zu einem eindeutigen Urteil: „Besser hat die Orgel nie geklungen.“

Die Gemeinde hat sich die Arbeiten viel Geld kosten lassen. Anfang des Jahres, als es losging, stand ein Betrag von 85.000 Euro im Raum. Wie viel es am Ende genau sein wird, kann Kirchenvorstand Andreas Bauer erst sagen, wenn alle Rechnungen eingegangen und geprüft sein werden. Dass sich die Gemeinde das hat leisten können, liegt auch an der enormen Spendenbereitschaft der Burgdorfer, für die sich Bauer und Pastorin Friederike Grote bedanken.

Orgelbauer haben das Instrument klanglich erweitert

Burzeya gibt sich überzeugt: Die Orgelbauer hätten eine erstklassige Arbeit abgeliefert. Der schimmelanfällige Riesenbalg im Turmraum ist ausgebaut. Ein viel kleinerer, direkt ins Instrument integrierter Balg, den ein leiser Motor antreibt, ersetzt ihn nun. „Es funktioniert alles richtig gut. Und es ist ein ganz anderes Spiel“, attestiert Burzeya dem Pfeife für Pfeife flottgemachten Arbeitsgerät.

Im Raum hinter der Orgel ist der große, schimmelanfällige Balg ausgebaut worden. Ein kleiner Balg mit Motor ersetzt ihn. Quelle: Joachim Dege

Zumal der Organist an den Tasten sitzend jetzt viel besser hören könne, was er spielt. Das sei den neuen Öffnungen am Rückpositiv zu danken, die den gleichen Zweck erfüllten wie Monitorboxen auf Konzertbühnen. Neue Register sorgten zudem für ein hörbar erweitertes Klangbild. Damit könne er jetzt auf der Orgel Werke spielen, deren Aufführung in der Pankratius-Kirche bislang nicht möglich waren.

Einen eigenen Höreindruck können sich die Burgdorfer bei zwei im Juni geplanten Orgelgottesdiensten verschaffen, und zwar an den Sonntagen, 20. und 27. Juni, jeweils ab 10 Uhr. Burzeya kündigt Werke an, die die neuen Klangfarben zum Ausdruck bringen sollen. Maximal 100 Besucher dürfen pro Orgelgottesdienst in die Kirche.

Von Joachim Dege