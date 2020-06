Burgdorf

Die Regionsversammlung hat den Neubau der Schule am Wasserwerk in Burgdorf beschlossen. Bei der Schule in der Trägerschaft der Region Hannover handelt es sich um eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, die aktuell noch an zwei Standorten in Burgdorf und in Uetze untergebracht ist.

Region und Stadt arbeiten eng zusammen

31 Millionen Euro will die Region in die Hand nehmen für den Schulneubau, der in fünf Jahren gegenüber der Keksfabrik Parlaska direkt neben der ebenfalls neu zu bauenden Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule errichtet werden soll. Bei den Bauplanungen arbeitet die Region eng mit der Stadt Burgdorf zusammen.

Anzeige

Region und Stadt wollen gemeinsam einen Totalunternehmer beauftragen, der beide Schulen zwischenfinanziert, baut und später schlüsselfertig zum Festpreis übergibt. Nach Darstellung der beiden Burgdorfer Regionsabgeordneten Rudolf Alker ( SPD) und Oliver Brand ( CDU) spare die Region damit etwa vier Millionen Euro.

Weitere NP+ Artikel

Politiker freuen sich über Lösung

Damit ende eine jahrelange Odyssee von Übergangslösungen an verschiedenen Standorten, loben sich die beiden Mandatsträger in einer Mitteilung für den jetzt einstimmig gefassten Neubaubeschluss, für den sie sich in ihren jeweiligen Fraktionen besonders eingesetzt hätten: „Wir erhoffen uns auch, dass hier ein Vorzeigemodell einer engen Zusammenarbeit beider Schulen im Sinne der Inklusion umgesetzt wird.“

Von Joachim Dege