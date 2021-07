Burgdorf

Mit 4,1 Millionen Euro waren die Kosten der seit einem Jahr laufenden Arbeiten für Brandschutz und Gebäudesicherheit veranschlagt. Durch indexmäßige Preissteigerungen und kleinere Planungsänderungen sind sie zwischenzeitlich um 268.000 Euro gestiegen. Um einen „sicheren Schulbetrieb“ in der Handelslehranstalt (HLA) Burgdorf-Lehrte zu gewährleisten, hat der Ausschuss für Verwaltungsreform, Finanzen, Personal und Organisation der Region Hannover am Donnerstagnachmittag fast eine weitere halbe Million Euro nachschießen müssen. Für die Instandsetzung des offenbar total maroden Flachdachs bewilligten die Politiker genau 422.000 Euro.

Kommt mittelfristig Umzug in die Südstadt?

Unter dem Strich werden also rund 5 Millionen Euro in einen Schulstandort investiert, dessen „Restlaufzeit“ die Regionsverwaltung selbst auf nicht mehr als acht Jahre taxiert. Das in den Jahren 1957 errichtete und bis 1988 erweiterte Gebäude werde jetzt baulich ertüchtigt, um als Außenstelle der BBS Burgdorf „in den nächsten Jahren einen funktionierenden Schul- und Unterrichtsbetrieb gewährleisten“ zu können, erläuterte Regionssprecherin Frauke Bittner auf Anfrage. In etwa sieben bis acht Jahren werde die Region dann unter Berücksichtigung der Entwicklung der Gesamtschülerzahl am Berufsschulstandort Burgdorf bewerten, ob sich die Bildungsgänge der HLA in den BBS-Hauptstandort am Berliner Ring integrieren lassen können – sofern rückläufige Schülerzahlen dies zuließen.

Die Handelslehranstalt im Dreieck Sorgenser Straße/Vor dem Celler Tor ist seit einem Jahr Baustelle. Die Schüler werden in Containern neben dem Parkplatz der Stadtbücherei unterrichtet. Quelle: Martin Lauber

„Ein Schulneubau ist nicht geplant“, betonte Bittner – ebenso wenig wie eine unabsehbar teure Generalsanierung am alten Standort, bei der bestehende Mängel in puncto Barrierefreiheit, Energieverbrauch und Akustik verbessert oder die Probleme mit Schadstoffen wie PCB oder Asbest behoben würden, die im Lauf der Jahrzehnte in der HLA verbaut wurden.

Region: Reparatur ist sicherheitsrelevant

Der Zustand des Flachdachs wird in der Beschlussdrucksache der Regi0n Hannover, die Schulträger der HLA ist, als derart alarmierend beschrieben, dass Maßnahmen unabdingbar seien. Es gebe ein hohes Gefahrenpotenzial von größeren Wassereinbrüchen mit den damit verbundenen Gebäude- und Ausfallschäden. Der teils stark durchfeuchtete Dachaufbau habe seine Lebensdauer überschritten und müsse erneuert werden, um die darunterliegende Bausubstanz zu schützen. „Bisherige Leckagen konnten durch Ausbesserungsarbeiten nur bedingt beseitigt werden.“ Die Schadensbeseitigung sei „sicherheitsrelevant“. Gemeint sind insgesamt 890 Quadratmeter Flachdachfläche von Gebäudeteilen aus dem Baujahr 1970 – genauer: 610 Quadratmeter über der Agora, 280 über dem langgestreckten Flurtrakt, der parallel zur Sorgenser Straße verläuft.

Nach Regenfällen bleiben Wassersäcke

Im Hinblick auf die kurze Restlaufzeit plant die Region eine auf das „wirtschaftlich vertretbare und technisch zwingend notwendige Maß“ beschränkte Instandsetzung. Die Planungen sollen dieses Jahr, die Arbeiten bis zum Sommer 2022 ausgeführt werden. Den finanziellen Aufwand veranschlagt sie unter dem Vorbehalt möglicher Kostensteigerungen auf 422.000 Euro. Dafür soll der vorhandene Dachaufbau über der Agora samt der Lichtkuppeln, die den technischen Vorgaben nicht mehr entsprechen, bis auf die Rohdecke abgerissen und mit einer harten Dachhaut ersetzt werden, bestehend aus Dachabdichtung und Gefälledämmung.

Über dem Flurtrakt lässt die Gebäudestatik nur eine quasi gewichtsneutrale Teilsanierung zu. Der Dachaufbau kann dort deshalb nur partiell ausgebessert werden. „Die teilweise vorhandenen Wassersäcke nach Regenfällen auf der Abdichtungsbahn bleiben“, benennt die Beschlussdrucksache die Folgen. Das bedeute: Halbjährliche Begutachtungen des Daches samt den jeweils daraus resultierenden Reparaturen auch in Zukunft.

Von Martin Lauber