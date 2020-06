Region gestaltet Fußgängerampeln in Otze und Heeßel barrierefrei

Heeßel/Otze

In den Burgdorfer Ortsteilen Otze und Heeßel hat die Region Hannover zwei Fußgängerampeln erneuert und barrierefrei gestaltet. Die Anlage an der Burgdorfer Straße (K 121) in Höhe des Friedhofs in Otze ist seit Mitte Mai in Betrieb, die Ampel an der Heeßeler Ortsdurchfahrt (K 112) seit der letzten Maiwoche. Die Kosten beziffert die Region Hannover auf 30.000 Euro.

Tiefer Bordstein für Gehbehinderte

In Otze wurde der Bordstein zur Fahrbahn teils auf Fahrbahnniveau abgesenkt, damit gehbehinderte Menschen den ampelgesicherten Überweg problemlos nutzen können. Für Sehbehinderte wurde in diesem Bereich ein Rippenfeld als fühlbare Sperre zur Fahrbahn installiert, auf dem anderen Teilstück hat der Bordstein eine Höhe von sechs Zentimetern, der laut Region Hannover von Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen taktil gut zu ertasten ist. In Heeßel fehlen diese Bodenindikatoren noch. „Sie sollen in den nächsten Jahren nachgerüstet werden“, teilt die Region mit.

Akustische Signale für Sehbehinderte

Die Ampeln selbst sind mit akustischen Signalen ausgestattet, damit Sehbehinderte sich leichter orientieren können. Sobald die Ampel Grün zeigt, ertönt ein Piepton. Darüber hinaus befindet sich auf der Unterseite des sogenannten Anforderungskastens, der etwa in Höhe eines gewöhnlichen Türgriffs angebracht ist, ein Taster in Pfeilform. Wenn dieser gedrückt wird und die Ampel auf Grün springt, vibriert der Pfeil. Damit können auch Menschen, die weder sehen noch hören können, die Straße überqueren, heißt es in der Mitteilung den Region.

Von Mark Bode