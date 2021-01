Burgdorf

Die Stadt Burgdorf darf sich zum sicheren Hafen für Flüchtlinge erklären, wie es der Rat der Stadt in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten mit den Stimmen von SPD, Grünen, Freien Burgdorfern und WGS beschlossen hat. Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU), der mit der CDU/FDP-Ratsgruppe und der AfD strikt dagegen ist, darf den Ratsbeschluss nicht länger blockieren. Er muss ihn jetzt umsetzen. Das ist das Ergebnis einer rechtlichen Prüfung der Kommunalaufsicht.

Der Rat hatte auf Antrag der SPD-geführten Mehrheitsgruppe im Rat am 10. Dezember mit Mehrheit beschlossen, dass die Stadt dem Bündnis „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ beitreten soll. Dem gehören mittlerweile 220 Kommunen an, die sich bereiterklärt haben, geflüchtete Menschen aufzunehmen, und gegen die Abschottungspolitik der Bundesregierung und der EU zu opponieren. Pollehn hatte nach dem gefassten Ratsbeschluss Zweifel geäußert an dessen Rechtmäßigkeit, die Umsetzung verweigert und die Kommunalaufsicht angerufen.

Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) kann sich mit seiner Rechtsauffassung nicht durchsetzen. Burgdorf darf sich zum sicheren Hafen für Flüchtlinge erklären. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Die Kommunalaufsicht stellte kurz vor Weihnachten fest, dass der Ratsbeschluss rechtens sei und es dem Rat zustehe, die Stadt zur solidarischen Kommune zu erklären. Der Bürgermeister informierte darüber Rat und Öffentlichkeit erst nach dem Jahreswechsel. Zugleich kündigte er an, dass die von ihm geführte Stadtverwaltung den Beschluss jetzt umsetzen werde.

Die Kommunalaufsicht führt zur Begründung ihres Prüfergebnisses ins Feld, dass der Beschluss keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Zuteilung oder die Aufnahme von Flüchtlingen habe. Deren Verteilung sei einzig Sache des Landes. Im Falle Burgdorfs werde das Aufnahmekontingent von der Region Hannover zugeteilt. Somit können der Stadt auch keine Mehrkosten entstehen, wie dies die CDU befürchtet hatte.

Im Übrigen stehe es dem Rat laut Kommunalverfassung jederzeit zu, die strategische Entwicklung der Stadt zu steuern. So wie sich Burgdorf – wie geschehen – zur kinderfreundlichen Kommune erklären und Klimaschutzziele formulieren dürfe, sei es auch das gute Recht der Stadt, sich solidarisch zu zeigen mit Menschen in Not.

Ratsmehrheit erwartet zügigen Beitritt zum Bündnis

SPD und Grüne reagieren mit Genugtuung. Der Sozialausschussvorsitzende Detlef Knauer (Grüne) erwartet einen zügigen Beitritt Burgdorfs zum Sichere-Häfen-Bündnis: „Ich bin mir sicher, die Mehrheit der Burgdorferinnen und Burgdorfer wird stolz darauf sein, dass sich ihre Stadt zum sicheren Hafen für Geflüchtete erklärt hat.“ Mehrheitsführer Gerald Hinz ( SPD) hatte nie Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Er erwartet vom Bürgermeister, dass er „sein Amt konstruktiv wahrnimmt, statt die Ratsmehrheit zu konterkarieren“.

CDU-Fraktionschef Klaus Köneke ficht die Schlappe vor der Kommunalaufsicht nicht an. Er hält den Ratsbeschluss nach wie vor für ein falsches Signal, weil er auch ohne konkrete Auswirkung als eine Einladung gewertet werden könne, nach Deutschland zu kommen.

Von Joachim Dege