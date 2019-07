Die Hauptschule Burgdorf hat mit einer Feierstunde in der Aula der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule ihre Schüler der Abschlussklassen 9 und 10 entlassen. Viele von ihnen haben einen Ausbildungsvertrag in der Tasche, andere werden in eine schulische Ausbildung an die Berufsbildende Schule wechseln.

Diese Schüler haben den Hauptschulabschluss erhalten:

Klasse 9a: Halima Rashid, Demhat Celik, Nada Al Sadi, Huda Ismael, Zaman Hassan.

Klasse 9b: Rosol Al Sadi, Maximilian Beilfuß, Mostafa Hassani, Ayah Mohammad, Gabriel Olteanu, Thriene Leon.

Klasse 10: Alan Ayo, Abdullah Azimi, Hakim Cömlek, Jolina Eichner, Leonie Gamm, Virginia Vivian Goldammer, Alyssa Grimpe, Justin Hornbostel, Lenina Lange, Barbara Marino, Jan Maschigefski, Verena-Joy Matthies, Jolina Mayr, Kevin Nadolski, Nancy Narijes, Monica Pellegrino, Muhamad Rasho, Luca Schlacht, Wladylaw Zakrewski.