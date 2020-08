Burgdorf

Es erinnert entfernt an ein Projekt des verstorbenen Verhüllungskünstlers Christo: Das historische Rathaus an der Marktstraße 55 in Burgdorf ist seit gut einer Woche in blaue und weiße Netzbahnen gehüllt. Was anmutet wie ein freizügiges Negligé, hat einen ernsten Hintergrund: Die Stadt hatte ein Architektenbüro mit einer Bestandsaufnahme des Satteldaches beauftragt. Das Ergebnis fasst die Bauverwaltung so zusammen: „Vom Bauzustand der Ziegeleindeckung geht eine Gefahrensituation aus.“ Damit einher geht die Gefahr, dass Passanten auf den Fußwegen von herabfallenden Dachziegeln getroffen werden könnten. Diese Gefahr ist jetzt gebannt.

Zur Galerie Das sanierungsbedürftige Rathaus I an der Marktstraße in Burgdorf ist seit etwa Mitte August verhüllt. Die Maßnahme dient dem Schutz der Passanten. Das Dach ist baufällig.

Das Gerüst an den drei Seiten – Rathausstraße, Marktstraße und Neue Torstraße – war laut Stadtverwaltung zwingend erforderlich. Wann die Sanierung des Daches beginnen kann, ist noch offen. Sie ist an die geplante Sanierung im Inneren und an der Fassade sowie angedachten Baumaßnahmen an den Rathäusern II und III geknüpft, über die die Politik noch befinden muss.

Zunächst will sich der Ratsausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 10. September, ab 17 Uhr im Veranstaltungszentrum StadtHaus mit der Angelegenheit befassen. Final entscheidet der Verwaltungsausschuss Mitte September in einer nicht-öffentlichen Sitzung. „Wir warten auf das Go der Politik, um mit den Planungen der Dachsanierung beginnen zu können“, sagt Stadtsprecher Sebastian Kattler.

Sanierung dauert etwa eineinhalb Jahre

Die Stadt rechnet mit einer Dauer von fast eineinhalb Jahren für die Sanierung des Dachs. Ein halbes Jahr nehme die Planung in Anspruch. Ausschreibung, Auswertung und Vergabe dauere weitere vier Monate, die Materialbestellung und Vorbereitung etwa acht Wochen und die Bauausführung noch einmal rund fünf Monate. Die Einrüstung sowie die Sicherung mit Netzen kosten laut Verwaltung pro Jahr etwa 25.000 Euro. Die Reparaturarbeiten am Dach liegen voraussichtlich zwischen 15.000 und 25.000 Euro.

