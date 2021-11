Burgdorf

Der Rat der Stadt hat sich am Donnerstagabend im Stadthaus konstituiert. In der dreieinhalb Stunden andauernden öffentlichen Sitzung wählte der Rat die Sozialdemokratin Birgit Meinig aus Ehlershausen zur neuen Vorsitzenden. Meinig und Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) wünschten sich eine von lebendigen Debatten und Fairness geprägte Wahlperiode.

Birgit Meinig (SPD) ist neue Ratsvorsitzende. Quelle: Joachim Dege

Dass die erste Sitzung des neuen Rates Mandatsträgern wie Zuhörern gehörig Sitzfleisch abforderte, lag nicht nur an den 39 Tagesordnungspunkten, die einzeln abzuarbeiten waren, um alle offenen Personalfragen zu klären. Etliche Posten und vor allem die Ratsgremien wollten neu besetzt sein. Mit zeitraubenden geheimen Abstimmungen machte es sich der Rat dabei nicht gerade einfach – etwa bei der Wahl des Stellvertreters und der Stellvertreterin des Bürgermeisters. Ebenso wenig als es galt, einen Vorsitzenden für den Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Burgdorf zu wählen. Dabei gab es weder im einen noch im anderen Fall Gegenkandidaten oder Gegenkandidatinnen.

Rat wählt 24-Jährigen Arne Hinz zum Vizebürgermeister

Am Ende stand fest: Der 24 Jahre alte Maschinenbauingenieur Arne Hinz (SPD) ist der neue erste Stellvertreter des Bürgermeisters. Er repräsentiert in Zukunft die Stadt, sollte Pollehn verhindert sein. Zudem muss Hinz Ratssitzungen leiten, wenn die Ratsvorsitzende Meinig ausfallen sollte. Den Posten als zweite Bürgermeisterstellvertreterin trug der Rat der CDU-Ratsfrau Beate Neitzel an. Die 58-jährige gelernte Bankkauffrau aus Dachtmissen ist Hausfrau und engagiert sich privat in der Feuerwehr.

Der Rat wählte den Sozialdemokraten Arne Hinz zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters. Quelle: Joachim Dege

Keine Fraktion kommt im Rat auf eine eigene Mehrheit. Auch nicht die von SPD und Grünen gebildete Ratsgruppe mit 16 Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Das zwinge alle Fraktionen, mehr als bisher miteinander zu sprechen, um Lösungen zu finden, zeichnete Hartmut Braun ein zuversichtliches Bild vom neuen Miteinander im Rat: „Das wird die Ratsarbeit beleben“, sagte der 73-Jährige und begrüßte, dass der Rat jünger und weiblicher geworden ist.

Zu einer ersten Machtprobe geriet die Wahl des Chefaufsehers der Stadtsparkasse Burgdorf, deren Trägerin die Stadt ist. Im Normalfall steht der Bürgermeister dem Verwaltungsrat der Bank vor, dessen Mitglieder gemeinsam mit dem Bankvorstand die Geschäftspolitik festlegen. Den Posten hatte bisher Pollehn inne.

Gerald Hinz ist neuer Chefaufseher der Stadtsparkasse

Doch der Rat machte von seinem Recht Gebrauch, mit dem pensionierten Bankkaufmann und SPD-Fraktionsvorsitzenden Gerald Hinz anstelle Pollehns ein Ratsmitglied an die Spitze des Verwaltungsrats der Stadtsparkasse zu wählen. Damit gehört Pollehn dem Aufsichtsgremium qua Amt nur noch als Beisitzer an – ein „Signal mit Außenwirkung“, wie FDP-Fraktionsvorsitzender Mario Gawlik befand.

Die Posten der Vorsitzenden in den Ratsausschüssen sollen nach dem Willen des Rates an die SPD, die Grünen und die CDU gehen. Die SPD stellt drei Vorsitzende: Matthias Paul leitet den Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau, Gerald Hinz den Haushalts- und Finanzausschuss und Christiane Gersemann den Ausschuss für Jugendhilfe und Familie.

An die Grünen gehen zwei: Hartmut Braun leitet weiter der Sport, Kultur- und Schulausschuss und Jens Palandt hat den Hut auf im Ausschuss Wirtschaft, Arbeiten, Liegenschaften und Verkehr. Für die CDU leitet Gurbet Birgin den Sozialausschuss, der sich nach dem Willen der SPD auch um das Thema Gleichstellung kümmern soll, und ihre Fraktionskollegin Beate Neitzel bleibt Vorsitzende des Feuerwehrausschusses.

Zum Ende der Ratssitzung herrschte noch einmal Harmonie pur, als der Bürgermeister eine Lobrede auf Karl-Ludwig Schrader (FDP) hielt und diesen für sein langjähriges kommunalpolitisches Wirken mit einer Urkunde auszeichnete. Die FDP hat für ihren früheren Fraktionschef die Ehrenratsmitgliedschaft beantragt, über die der Rat noch entscheiden muss.

Bürgermeister Armin Pollehn (rechts) ehrt das ausgeschiedene Ratsmitglied Karl-Ludwig Schrader (FDP) mit einer Urkunde. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege