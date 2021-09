Burgdorf

Michal Honnens, einer der Sprecher der mittlerweile aufgelösten Elterninitiative der Kita Weststadt, die sich ein Jahr lang für den Pandemieschutz mithilfe mobiler Luftfilteranlagen in Krippen, Kindergärten und Schulen stark machte, sind am Donnerstagabend „1000 Steine vom Herzen gefallen“. Er sei „unfassbar froh“, gestand er dem im Stadthaus versammelten Rat der Stadt, nachdem dieser den Weg frei gemacht hatte für die Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte für alle Schulen und Kitas.

Damit ging der Rat weit hinaus über den von CDU, FDP, AfD und dem Einzelkämpfer Mirco Zschoch (Liberal-Konservative Reformer) mitgetragenen Vorschlag der Stadtverwaltung. Diese empfahl den Einbau stationärer Luftreinigungsanlagen, die der Bund mit 80 Prozent der Kosten fördert. Die Stadt will damit bis 2023 alle Kitas und Schulen nachrüsten. Ausgenommen sein sollten die Grundschulen in der Süd- und in der Innenstadt sowie die Kita in Ehlershausen, weil die Stadt dort Neu- und Anbauten plant beziehungsweise der Grundschule Burgdorf ein Umzug ins Haus steht.

Auf Betreiben von WGS und Freien Burgdorfern raufte sich noch einmal die alte, am Thema Klimaschutz zerbrochene Ratsmehrheit zusammen: Gemeinsam mit der SPD, die das noch vor wenigen Monaten als Wahlkampfmanöver abgebügelt hatte, und den Grünen sowie unterstützt vom Ratsherrn Michael Fleischmann (Die Linke) fand sich eine satte Mehrheit von 20 Ratsmitgliedern. Diese setzte durch, dass die Stadt sich in der Übergangszeit mit mobilen Geräten behilft, um die Virenlast spürbar zu senken.

FDP und CDU halten Lüften für ausreichend

153 mobile Raumluftfilter muss die Stadt nach eigenen Angaben anschaffen, will sie alle Gruppenräume in den Kitas sowie alle Klassenräume für Kinder unter zwölf Jahren ausstatten. Da die Ratsmehrheit auch die Ausstattung von Bewegungsräumen in Kitas wünscht sowie von Fachräumen in Schulen, die Fünft- und Sechstklässler mitbenutzen, dürften es weit mehr Geräte sein, die die Stadt benötigt.

Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) stemmte sich bis zuletzt gegen den interfraktionellen Antrag von Wählergemeinschaften, SPD und Grünen. CDU und FDP argumentierten, lüften reiche vollkommen aus. AfD-Ratsherr Jens Braun wetterte gar gegen eine Corona-Hysterie. Rathauschef Pollehn geht davon aus, dass der Einsatz mobiler Luftreinigungsanlagen annähernd eine Million Euro verschlingen wird – Geld, das die Stadt gar nicht habe. Den Löwenanteil wird die Kommune selbst tragen müssen, weil Land und Bund nur dort mobile Geräte fördern, wo ein Lüften aus baulichen Gründen nicht oder nur schwer möglich ist.

„Unserer Verantwortung für die Kinder gerecht werden“

Die Ratsmehrheit hielt dagegen. Es müsse eine Lösung her für die Zeit, bis die stationären Anlagen eingebaut seien. Dass zwei Schulen und eine Kita leer ausgehen sollten, sei nicht zu akzeptieren, argumentierte Sozialdemokratin Christiane Gersemann: „Nur wenn wir die mobilen Geräte als Brückentechnologie nutzen, können wir unserer Verantwortung für die Kinder gerecht werden.“ In Lehrte, Uetze und Sehnde gelinge dies ja auch.

Rüdiger Nijenhof, Sprecher der Wählergemeinschaften, erinnerte an die extrem hohe Kinderinzidenz in Städten wie Hagen, Leverkusen und Wuppertal. Wenn das erneut zu Homeschooling führe, träfe es die Schwächsten der Stadtgesellschaft, warnte der Linke Fleischmann.

Von Joachim Dege